Der Bungsberg: Schleswig-Holsteins höchster Gipfel mit spektakulärer Aussicht

Geologische Entstehung als Eiszeit-Relikt

Der Bungsberg entstand vor etwa 150.000 Jahren als Endmoräne während der Saaleeiszeit. Besonders interessant ist seine Geschichte während der Weichseleiszeit vor rund 10.000 Jahren: Die Gletscher konnten den Berg aufgrund seiner Höhe nicht überwinden und umflossen ihn. Dadurch bildete sich ein sogenannter Nunatak – ein von Eis umgebener Berggipfel. Am Fuße des Bungsbergs entspringt die Schwentine, einer der längsten Flüsse Schleswig-Holsteins.

Drei imposante Türme prägen das Bergbild

Gleich drei markante Bauwerke erheben sich auf dem Bungsberg. Der historische Elisabethturm wurde 1863/1864 als Aussichtsturm errichtet und ist heute 22 Meter hoch. Nach einer längeren Renovierung ist er seit Sommer 2017 wieder für Besucher zugänglich. Der märchenhaft anmutende Turm mit seiner achteckigen Form wurde nach Elisabeth von Sachsen-Altenburg benannt, deren Ehemann, der oldenburgische Großherzog Nikolaus Friedrich Peter, den Bau veranlasste.

Der 179 Meter hohe Fernmeldeturm Bungsberg entstand zwischen 1975 und 1977. Seine kostenlos zugängliche Aussichtsplattform in 40 Meter Höhe bietet bei guten Sichtbedingungen einen spektakulären Rundblick über weite Teile Schleswig-Holsteins, Teile Mecklenburg-Vorpommerns und sogar bis nach Dänemark.

Norddeutschlands höchster Sendemast