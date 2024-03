Wir verlosen 1x2 Tickets für die Hommage-Show "Da Capo Udo Jürgens" in Kiel

Wann? Dienstag, 5. November 2024 Wo? Wunderino Arena Preis: ab 59,90,- Euro Tickets: direkt hier bestellen*

Mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger, unzählige und unvergessene Hits wie "Ich war noch niemals in New York", "Aber bitte mit Sahne" oder "Mit 66 Jahren" sprechen eine eindeutige Sprache und gehören heute zum deutschen Kulturgut.

Wie kein anderer verstand er es, sein Publikum zu unterhalten und vor allem auch zu berühren. Im kommenden Jahr wäre Udo Jürgens 90 Jahre alt geworden, zudem jährt sich im Dezember 2024 sein Todestag zum zehnten Mal. Es ist an der Zeit, sein musikalisches Erbe, aber auch seine einzigartige Karriere, respektvoll zu würdigen.

Unter dem Titel "Da Capo Udo Jürgens" hat die brandneue Show im Herbst 2024 Premiere, die eine phänomenale Weltkarriere gebührend feiert. "Da Capo Udo Jürgens" ist ein musikalisches Best Of und damit eine Zeitreise durch das Werk eines absoluten Ausnahmekünstlers – in einer spektakulären Umsetzung. Die Show kommt am Dienstag, 5. November 2024 in die Kieler Wunderino Arena. Tickets erhaltet ihr auf folgender Website: eventim.de.

Die Originalaufnahmen der letzten Udo Jürgens Konzerte wurden sehr aufwendig digital aufgearbeitet. Zusammen mit dem Live-Orchester erlebt man ein einmaliges Konzertereignis:

Man hört und sieht Udo live auf einer großen LED-Wand agieren und sein Original-Orchester unter der Leitung von keinem Geringeren als Pepe Lienhard, der Udo Jürgens mehr als 30 Jahre lang mit seiner Big Band begleitet hat, spielt live auf der Bühne. Die Illusion ist perfekt.

Quelle: Semmel Concerts Entertainment GmbH

