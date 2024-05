The Musical Story of Elvis kommt 2025 in die Wunderino Arena

Der King lebt – und DIESES MAL stimmt es wirklich: THE MUSICAL STORY OF ELVIS erweckt Elvis Presley zum Leben und bringt den Sound, das Lebensgefühl und die Begeisterung für Elvis und seine Musik auf die Bühne – ganz im Stil seiner sagenumwobenen Las Vegas Shows.

2025 feiert das Bühnen-Spektakel live den 90. Geburtstag des King of Rock 'n' Roll! Dieses Musik-Spektakel dürfen nicht nur Elvis-Fans auf keinen Fall verpassen. Denn wie könnte man den Erfinder des Rock 'n' Roll besser zu seinem 90. Geburtstag zelebrieren als mit dem einmaligen Gefühl, ihn wahrhaftig vor sich auf der Bühne singen und tanzen zu sehen!

Dartseller Nils Strassburg macht das Elvis-Erlebnis mit seiner Stimme, dem richtigen Hüftschwung und den Kostümen gemeinsam mit der 10-köpfigen Showband zu einer kraftvollen und leidenschaftlichen musikalischen Tribute-Reise durch die Zeit. Dafür wurde er von Time Warner zum besten Elvis-Interpreten Deutschlands gekürt und macht dieser Auszeichnung alle Ehre.

Mit unsterblichen Hits wie "Blue Suede Shoes", "Jailhouse Rock", "Love Me Tender" oder "In The Ghetto" bringt Nils als Elvis die Augen der Zuschauer zum Leuchten und die Füße zum Tanzen. Die Emotionen sind greifbar, als ob die Legende selbst über die Bühne schreiten würde, begleitet von der ewigen Liebe seiner Fans. Auch an die ikonischen Outfits haben die Produzenten "New Star Management" gedacht: Der schwarze Lederanzug, der weiße Einteiler mit Schlag und dicker, goldener Gürtelschnalle und natürlich die extra tief ausgeschnittene Hemden machen das Erscheinungsbild auf der Bühne perfekt.

Elvis Presley gilt mit mehr als einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. Als einziger Künstler hat er es in gleich fünf Halls of Fames geschafft: Rock 'n' Roll, Rockabilly, Country, Blues und Gospel. Wie kein anderer prägte Elvis mit seiner emotionalen Stimme und seiner besonderen Anziehungskraft die Rockmusik und Popkultur – bis heute!

THE MUSICAL STORY OF ELVIS feiert zwei Stunden lang mit Frontman Nils Strassburg und "The Roll Agents" die Ikone und ihr Vermächtnis, zollt Tribut an Elvis Presley und lässt ihn auf wunderbare Art und Weise wieder lebendig werden. It ́s time for Rock 'n' Roll!

Quelle: Semmel Concerts Entertainment GmbH

*Bei den gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält Dumrath & Fassnacht eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.