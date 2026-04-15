Blitzermarathon in Kiel 2026 – Was Autofahrer wissen sollten

Der absolute Höhepunkt der Aktionswoche ist heute erreicht: der großangelegte Blitzermarathon am 15. April. Auch wenn die genauen Standorte der mobilen Messgeräte im Vorfeld oft nicht im Detail verraten wurden, gilt für Autofahrer in Kiel am heutigen Mittwoch ganz besonders: Fuß vom Gas und die Höchstgeschwindigkeit strikt im Blick behalten.

Was ist der Blitzermarathon und warum findet er statt?

Der Blitzermarathon ist eine großangelegte Aktion von der Polizei, bei den vermehrten Geschwindigkeitskontrollen stattfinden. Vorab werden viele Messstellen bekanntgegeben. Im Rahmen dieser Aktion findet ein erhöhter Einsatz mobiler Messtechnik statt. Geblitzt wird insbesondere in Bereichen mit erhöhtem Risiko.

Viele Autofahrer empfinden den Blitzermarathon als reine Abzocke. Zwar drohen bei Verstößen die üblichen Bußgelder, Punkte oder Fahrverbote, spezielle Sonderstrafen gibt es in dieser Woche jedoch nicht.

Das eigentliche Ziel der Maßnahme ist ohnehin nicht das Abkassieren. Vielmehr soll die Aktion zur Verkehrssicherheit beitragen und Autofahrer dazu bewegen, ihr Tempo konsequent anzupassen, da zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Unfälle ist.

Trotz dieser nachvollziehbaren Argumente bleibt der Blitzermarathon unter Verkehrsrechtsexperten ein umstrittenes Thema. Ob solche Aktionen tatsächlich den erhofften Nutzen bringen und wie die rechtlichen Rahmenbedingungen aussehen, wird in der Fachwelt kontinuierlich diskutiert. Weitere Hintergründe dazu liefert ein aktuelles Interview mit einem Rechtsanwalt auf sos-verkehrsrecht.de.

Wichtig: Nicht überall geht es nur um reine Geschwindigkeitskontrollen. Auch das Anlegen der Sicherheitsgurte, der Sicherheitsabstand sowie Alkohol und Drogen am Steuer können kontrolliert und bei Verstößen sanktioniert werden.

Wo wird in Kiel geblitzt?

Während der Speedweek setzt die Kieler Polizei neben den regulären stationären Blitzern auf zahlreiche mobile Schwerpunktkontrollen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern werden die genauen Messstellen für Kiel und Schleswig-Holstein vorab jedoch meist nicht oder nur teilweise veröffentlicht.

Dennoch sind Autofahrer in Kiel beim Blitzmarathon nicht völlig im Ungewissen. Geblitzt wird verstärkt an Unfallschwerpunkten und dort, wo ein höheres Risiko besteht, da dort viele schutzbedürftige Menschen unterwegs sind:

unübersichtliche Straßenabschnitte

stark frequentierte Verkehrsknotenpunkte

Schulen und Kindertagesstätten

und Straßen in der Nähe von Senioren- und Pflegeheimen

nähere Umgebung von Krankenhäusern

an Baustellen

Wer noch nicht weiß, wo sich die fest installierten Blitzer in Kiel befinden, kann sich im Internet darüber informieren. Die Standorte der Blitzersäulen und der sogenannten Starenkästen werden auf einer Karte angezeigt.

Tipp: Es gibt verschiedene Geräte als Blitzerwarner und auch Apps. Die Nutzung ist in Deutschland verboten. Wer trotzdem vor Blitzern gewarnt werden möchte, sollte seine App so konfigurieren, dass sie nur über Gefahrenstellen informiert. Anderenfalls droht ein Bußgeld.

Warum werden die Blitzer-Standorte vorher bekannt gegeben?

Die Bundesländer sind nicht verpflichtet, ihre Blitzer-Standorte vorab zu veröffentlichen. Entscheiden sie sich dennoch für eine Bekanntgabe, steht eindeutig die Prävention im Fokus. Autofahrer sollen gezielt sensibilisiert werden. Es geht den Behörden dabei nicht um das reine Kassieren von Bußgeldern, sondern vielmehr um Transparenz und die aktive Vermeidung von Unfällen an bekannten Gefahrenstellen.

Bleiben die Standorte hingegen geheim, ist der Überraschungseffekt vollkommen gewollt. Autofahrer sind dann gezwungen, sich im gesamten Stadtgebiet konsequent an das Tempolimit zu halten. Das drosselt die Geschwindigkeit flächendeckend. Zwar lassen sich auch so Unfälle erfolgreich reduzieren, jedoch wird der langfristige erzieherische Nutzen solcher temporären Aktionen in der Fachwelt oftmals kritisch hinterfragt.

Worauf müssen Verkehrsteilnehmer achten?

Ein genauer Tag, wann der Blitzermarathon in Kiel im Rahmen der Speedweek stattfindet, ist ebenso unbekannt wie die konkreten Standorte der Blitzer.

Für Autofahrer kommt es daher auf die folgenden Punkte an:

Verhaltensweise Wichtige Hinweise für Autofahrer Geschwindigkeit Das Tempolimit generell und überall strikt einhalten. Beschilderung Auf reguläre Verkehrszeichen zur Geschwindigkeitsbegrenzung achten. Neue Limits Prüfen, ob neue Verkehrsschilder aufgestellt wurden (z.B. an Baustellen). Voraussicht Das Tempo rechtzeitig reduzieren, besonders beim Nähern an Gefahrensstellen. Rücksichtsnahme Besonders achtsam gegenüber Fußgängern und Radfahrern fahren. Abstand Den Sicherheitsabstand stets einhalten, vor allem bei hoher Verkehrsdichte.

Beim Blitzermarathon erwischt – was tun?

Autofahrer, die von mobilen Blitzern beim Blitzermarathon erwischt wurden und ein Bußgeld zahlen müssen, können es oft direkt vor Ort zahlen. So bekommen sie keinen Bußgeldbescheid. Wer vor Ort von den Verkehrspolizisten angesprochen wird und nicht bezahlen möchte, sollte sich nicht auf Diskussionen einlassen und lediglich die Personalien angeben. Er sollte nichts zum Sachverhalt unterschreiben und kein Geständnis abgeben. So besteht die Möglichkeit, gegen einen Bußgeldbescheid vorzugehen.

Anderenfalls wird ein Bußgeldbescheid mit einem Anhörungsbogen per Post zugestellt. Einspruch ist innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Bußgeldbescheids möglich. Ob es sinnvoll ist, Einspruch einzulegen, hängt von der Höhe des Bußgelds ab.

Da bei einem Blitzmarathon deutlich mehr Polizisten und mobile Blitzer im Einsatz sind, kommt es häufiger zu Mess- und Verfahrensfehlern seitens der Behörde. Das liegt daran, dass die Einsatzkräfte der Polizei unter stärkerem Druck stehen. Dieser Druck kann zu einem hektischen Aufbau der mobilen Messgeräte und zu damit verbundenen Fehlern führen. Solche Fehler können durch einen falschen Aufstellwinkel zur Fahrbahn hervorgerufen werden.

Ein Fachanwalt für Verkehrsrecht kann bei einem Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid helfen. Solche Anwälte arbeiten teilweise auch online. Sie kennen sich mit den Fehlern beim Blitzmarathon aus.