Autohaus Timm: euer verlässlicher Auto-Partner in der Region Kiel
Ratgeber Auto, Fahrrad & Co.
Ihr sucht ein verlässliches Autohaus mit Familienbetrieb-Charakter in der Region Kiel? Das Autohaus Timm in Molfsee verbindet persönlichen Service mit moderner Werkstatttechnik. Hier stehen ihr und euer Fahrzeug im Mittelpunkt – vom Fahrzeugkauf bis zur professionellen Wartung.
Was macht das Autohaus Timm besonders?
Seit über 30 Jahren ist das Autohaus Timm Suzuki-Vertragshändler und bietet euch die komplette Modellpalette für Probefahrten an. Das freundliche Team berät euch kompetent zu allen Fragen zur Automarke Suzuki.
Für Besitzerinnen und Besitzer eines Autos anderer Automarken steht die moderne Werkstatt des Autohauses zur Verfügung: u.a. für Inspektionen, Haupt- und Abgasuntersuchungen, Reifenservice oder Reparaturen. Euer Auto ist dort in professionellen Händen!
Welche Services erwarten euch?
Der Kundenservice steht an erster Stelle im Familienbetrieb. Ihr profitiert von einem umfassenden Leistungspaket: Rückrufservice, Wunschwagensuche und Hol- und Bringservice gehören zum Standard. Das Team unterstützt euch optimal bei allen Anliegen. Die Werkstatt hält ein breites Spektrum an Serviceleistungen bereit – von Hauptuntersuchungen über Inspektionen bis zu Klimachecks und Reifenwechsel.
Wie funktioniert die Wunschwagensuche?
Ihr sucht einen zuverlässigen Jahreswagen oder Gebrauchten? Das Team recherchiert gezielt für euch und kontrolliert den Fahrzeugzustand. Die Experten setzen sich mit Händlern in Verbindung – unabhängig von der Marke. Gemeinsam findet ihr euer Wunschfahrzeug und kauft es direkt vor Ort in Molfsee.
Was ist der Hol- und Bringservice?
Der Hol- und Bringservice macht euch das Leben leichter. Ihr reist per Bahn an oder seid nicht mobil? Das Team holt euch ab und bringt euch zu eurem neuen Fahrzeug. Während euer Auto in der Werkstatt ist, holt euch der Service ab. Zusätzlich erhaltet ihr einen Werkstattersatzwagen zum Vorzugspreis von 29,75 Euro für die Dauer der Reparatur.
Welche weiteren Vorteile gibt es?
Zulassungsservice bundesweit: Spart euch das zeitintensive Schlangestehen bei Behörden. Das Team übernimmt alle Formalitäten für euch – deutschlandweit verfügbar.
24-Stunden-Abschleppservice: Liegengeblieben oder Unfall? Der Notdienst ist rund um die Uhr für euch erreichbar unter 04347-9680.
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Wie haltet ihr euer Fahrzeug in Bestform?
Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle sollten unbedingt eingehalten werden. Langfristig rechnet sich das für euch: Euer Fahrzeug bleibt besser in Schuss und behält seinen Wert. Mit dem Werstattservice vom Autohaus Timm spart ihr euch möglicherweise teure Reparaturen. Das erfahrene Werkstattteam ist für alle technischen Fragen immer für euch da. So bleibt euer Auto in Bestform!
Wo findet ihr das Autohaus?
Das Autohaus Timm befindet sich in der Hamburger Chaussee 12 in Molfsee. Der Verkauf ist montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr und samstags von 10.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Die Werkstatt und der Ersatzteildienst sind montags bis freitags von 8.00 bis 17.00 Uhr für euch da. Telefonisch erreicht ihr das Team unter 04347-96 80. Autohaus Timm – euer verlässlicher Auto-Partner in der Region Kiel!