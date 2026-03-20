Was macht das Autohaus Timm besonders?

Seit über 30 Jahren ist das Autohaus Timm Suzuki-Vertragshändler und bietet euch die komplette Modellpalette für Probefahrten an. Das freundliche Team berät euch kompetent zu allen Fragen zur Automarke Suzuki.

Für Besitzerinnen und Besitzer eines Autos anderer Automarken steht die moderne Werkstatt des Autohauses zur Verfügung: u.a. für Inspektionen, Haupt- und Abgasuntersuchungen, Reifenservice oder Reparaturen. Euer Auto ist dort in professionellen Händen!

Welche Services erwarten euch?

Der Kundenservice steht an erster Stelle im Familienbetrieb. Ihr profitiert von einem umfassenden Leistungspaket: Rückrufservice, Wunschwagensuche und Hol- und Bringservice gehören zum Standard. Das Team unterstützt euch optimal bei allen Anliegen. Die Werkstatt hält ein breites Spektrum an Serviceleistungen bereit – von Hauptuntersuchungen über Inspektionen bis zu Klimachecks und Reifenwechsel.

Wie funktioniert die Wunschwagensuche?

Ihr sucht einen zuverlässigen Jahreswagen oder Gebrauchten? Das Team recherchiert gezielt für euch und kontrolliert den Fahrzeugzustand. Die Experten setzen sich mit Händlern in Verbindung – unabhängig von der Marke. Gemeinsam findet ihr euer Wunschfahrzeug und kauft es direkt vor Ort in Molfsee.

Was ist der Hol- und Bringservice?

Der Hol- und Bringservice macht euch das Leben leichter. Ihr reist per Bahn an oder seid nicht mobil? Das Team holt euch ab und bringt euch zu eurem neuen Fahrzeug. Während euer Auto in der Werkstatt ist, holt euch der Service ab. Zusätzlich erhaltet ihr einen Werkstattersatzwagen zum Vorzugspreis von 29,75 Euro für die Dauer der Reparatur.

Welche weiteren Vorteile gibt es?

Zulassungsservice bundesweit: Spart euch das zeitintensive Schlangestehen bei Behörden. Das Team übernimmt alle Formalitäten für euch – deutschlandweit verfügbar.

24-Stunden-Abschleppservice: Liegengeblieben oder Unfall? Der Notdienst ist rund um die Uhr für euch erreichbar unter 04347-9680.