Der große Vorteil: Wärmepumpen arbeiten ohne Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Öl oder Gas. Das schont die Umwelt und macht unabhängig von schwankenden Energiepreisen. Viele Modelle können im Sommer sogar kühlen. Seit 2024 müssen neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden – Wärmepumpen erfüllen diese Anforderung bereits heute vollständig. In der Region Kiel haben sich mehrere Fachbetriebe auf die Installation und Wartung von Wärmepumpen spezialisiert. Sie beraten zu allen Systemen: Luftwärmepumpen sind einfach zu installieren, Erdwärmepumpen arbeiten besonders effizient, Wasserwärmepumpen nutzen das Grundwasser als Energiequelle. Die folgenden Unternehmen in Kiel und Umgebung bieten professionelle Wärmepumpen-Lösungen von der Beratung bis zur Wartung:

Leuch SHK

Ein Monteur an einer Wärmepumpe, ©pixabay.com/wir_Pixs

Das Kieler Heizungsbauunternehmen Leuch ist ein erfahrener Ansprechpartner für klimafreundliche Wärmepumpen in Kiel, Heikendorf, Schwentinental, Molfsee und Umgebung. Das Unternehmen installiert alle derzeit gängigen Wärmepumpen-Typen: Luftwärmepumpen nutzen die Außenluft selbst bei niedrigen Temperaturen und sind einfach zu installieren. Solewärmepumpen zapfen die konstante Erdwärme an und arbeiten besonders effizient. Brauchwasserwärmepumpen erwärmen ausschließlich das Trinkwasser mit Umgebungsluft. Die Wärmepumpen arbeiten ohne Brennstoffe und bieten beruhigende Versorgungssicherheit. Sie nutzen natürliche Umgebungswärme aus Erde, Grundwasser oder Luft. In Kombination mit Fußbodenheizung können sie sogar kühlen. Leusch HK überzeugt mit langer Lebensdauer, geringem Wartungsaufwand und deutlich reduzierten Heizkosten. Dazu berät das Unternehmen zu staatlichen Fördergeldern von BAFA und KfW-Bank. Standort: Brückenstraße 19

Website: leuchhk.de

DAU Heizungs- und Sanitärtechnik

Ein Techniker für Wärmepumpeninstallation bei der Arbeit, ©Bundesverband Wärmepumpe e.V.

DAU Heizungs- und Sanitärtechnik aus Flintbek bietet maßgeschneiderte Wärmepumpenlösungen für Kiel und Umgebung. Das Unternehmen übernimmt die komplette Abwicklung von der Beratung über Budgetplanung und Heizlastberechnung bis zur Installation. Kunden profitieren von hydraulischem Abgleich, KfW-Förderunterlagen und optionaler 10-Jahres-Funktionsgarantie. Zusätzlich werden Galabau- und Elektroarbeiten koordiniert. Das Team installiert alle Wärmepumpen-Arten: Luft-Wasser-Wärmepumpen für Häuser mit wenig Platz, Sole-Wasser-Erdwärmepumpen für konstante Leistung und Wasser-Wasser-Wärmepumpen mit hoher Effizienz. Mit über 30 Jahren Erfahrung in Heizungs- und Klimatechnik und zertifizierten Fachkräften garantiert DAU professionelle Installation und Wartung. Standort: Konrad-Zuse-Ring 24

Website: dau-flintbek.de

Hendrik Knobbe

Wärmepumpe, KI generiert

Hendrik Knobbe e.K. ist seit 1849 als Installateur- und Heizungsbaumeister in Kiel tätig und spezialisiert sich auf effiziente Wärmepumpensysteme und zukunftssichere Heiztechnik. Der traditionsreiche Familienbetrieb entwickelt individuelle Heizlösungen, die Heizkosten um bis zu 55 Prozent senken können. Das Leistungsspektrum umfasst Beratung und Installation von Wärmepumpen, Heizungsmodernisierung, hochwertige Badsanierungen sowie Sanitär- und Haustechnik. Kunden profitieren von einer kompletten Projektbetreuung - von der Planung über die Unterstützung bei staatlichen Förderungen bis zur fachgerechten Installation. Der Meisterbetrieb koordiniert alle beteiligten Gewerke und sorgt für maximale Entlastung bei Privat- und Gewerbekunden. Standort: Königsweg 29

Website: sanitaer-knobbe.de

Kurt Burmeister

Kurt Burmeister aus Kronshagen bei Kiel ist zertifizierter Fachbetrieb für Planung, Errichtung und Betrieb von Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das Unternehmen berät zum Umstieg auf klimafreundliche Wärme entsprechend dem Gebäudeenergiegesetz, denn seit 2024 müssen neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Heizungsbaumeister führen individuelle Beratungen vor Ort durch und erstellen Festpreisangebote. Je nach energetischem Zustand des Hauses sind bis zu 55 Prozent Betriebskostenersparnis gegenüber neuen Gasheizungen möglich. Das Team informiert über Fördermöglichkeiten und unterstützt bei der Antragstellung. Standort: Ottendorfer Weg 59

Website: kurtburmeister.de

Förde Heizungs- und Rohrleitungsbau GmbH

Die Förde Heizungs- und Rohrleitungsbau GmbH als Unternehmen ist Experte für Wärmepumpenheizungen und bietet umfassende Beratung zu allen drei gängigen Varianten an Wärmepumpen. Das Unternehmen kümmert sich um Genehmigungen und informiert umfassend über Fördermittel für nachhaltige Heizungen. Es werden ausschließlich hochwertige Markenprodukte führender Hersteller verwendet. Der Installations- und Wartungsservice kommt aus einer Hand für langlebige Qualität. Das Team koordiniert alle beteiligten Gewerke und Ämter mit transparenter Kostenaufstellung und termingerechter Ausführung ohne Überraschungen. Standort: Rendsburger Landstraße 9

Website: fhr-kiel.de

Dohrmann Kälte- und Klimatechnik

Dohrmann Kälte- und Klimatechnik aus Kiel ist spezialisiert auf Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik. Die qualifizierten Mitarbeiter beraten umfassend und kümmern sich kompetent um alle Anliegen. Das Unternehmen plant, installiert und wartet Anlagen mit Expertenwissen und Kundennähe als zuverlässiger Partner. Bei bestehenden Anlagen erarbeitet das Team Optimierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten. Neuanlagen werden komplett entwickelt, installiert und in Betrieb genommen und der Wartungsservice sorgt für zuverlässigen Betrieb, bei Ausfällen erfolgt zeitnahe Reparatur. Standort: Marie-Curie-Straße 13

Website: klimakiel.de

Ortsinformationen Leuch GmbH Brückenstraße 18 24148 Kiel Website

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Weitere Ortsinformationen DAU Heizungs- und Sanitärtechnik Konrad-Zuse-Ring 24 24220 Flintbek Website

Hendrik Knobbe e.K. Königsweg 29 24103 Kiel 0431/62650 E-Mail Website

Kurt Burmeister GmbH Ottendorfer Weg 59 24119 Kronshagen Website

Förde Heizungs- und Rohrleitungsbau Rendsburger Landstraße 9 24113 Kiel Website