Großer Vintage Pop Up in der Pumpe

Nachhaltige Mode trifft auf kuratierte Vielfalt

Die Veranstaltung findet von 12.00 bis 16.30 Uhr in der Pumpe in der Haßstraße 22 statt. Besucherinnen und Besucher erwarten Trenchcoats, Knitwear und Blusen sowie Jacken, Pants und Röcke. Dazu kommen T-Shirts, Pullover und verschiedene Accessoires. Jedes Stück wurde von den Gründerinnen persönlich ausgewählt.

"Viele Kieler kennen uns bereits von unseren Märkten in der Wunderino Arena – diesmal ist es anders: Wir bringen unsere eigene, handverlesene Vintage-Auswahl mit. Nachhaltiger Stil trifft auf kuratierte Vielfalt – und wir freuen uns riesig, diesen Style nach Kiel zu holen", erklären die Gründerinnen Lisa Stelley und Vera Stolzenberg.

Besondere Stücke für jeden Geschmack

Die Auswahl überzeugt durch drei zentrale Aspekte: Stil, Nachhaltigkeit und Einzigartigkeit. Vintage-Mode steht für zeitlose Eleganz und reduziert gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck. Jedes Kleidungsstück erzählt seine eigene Geschichte und bietet eine Alternative zur Fast Fashion.

Das Event richtet sich an alle Altersgruppen. Ob jung oder jung geblieben – wer nachhaltige Mode liebt und auf der Suche nach besonderen Stücken ist, findet hier garantiert das Richtige. Die große Auswahl sorgt dafür, dass für jeden Stil und jede Größe etwas dabei ist.

Premiere in der Kieler Innenstadt

Für Deernskram Vintage markiert der Pop Up in der Pumpe einen besonderen Meilenstein. Erstmals präsentiert das Team seine eigene Kollektion außerhalb der bekannten Märkte in der Wunderino Arena. Die zentrale Lage in der Kieler Innenstadt macht das Event für alle Interessierten gut erreichbar.

Die Pumpe bietet den perfekten Rahmen für diese besondere Veranstaltung. Der kostenlose Eintritt ermöglicht es jedem, die Welt der Vintage-Mode zu entdecken und vielleicht das eine oder andere Lieblingsstück zu finden.

Vintage-Fans sollten sich den 21. September 2025 bereits jetzt vormerken. Der erste große Vintage Pop Up verspricht ein unvergessliches Shopping-Erlebnis mit nachhaltiger Mode und einzigartigen Fundstücken.