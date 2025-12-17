Ob für Straßenbau, Freileitungen oder Immobilien – ihr profitiert von innovativen Vermessungslösungen, die höchste Präzision und Flexibilität bieten. Das Team kombiniert Erfahrung und junge Dynamik für maßgeschneiderte Ergebnisse.

Was macht das Unternehmen besonders?

Bei Nebel & Partner erwarten euch Vermessungsexperten mit rund 50 Mitarbeitenden aus verschiedenen Altersgruppen und Ausbildungsständen. Das Vermessungsbüro bietet einen Mix aus klassischer Ingenieurvermessung und High-Tech-Laserscanning. Die kontinuierliche Weiterbildung sorgt für höchste fachliche Qualifikation und absolute Zuverlässigkeit.

Welche Leistungen stehen im Fokus?

Ihr könnt aus einem breiten Spektrum wählen: Ingenieurvermessung, Airborne- und Mobile-Laserscanning, Dokumentation und Berechnung von Freileitungen sowie Immobilienwertermittlung. Die Teams realisieren Projekte an vier Standorten und passen sich flexibel euren Anforderungen an.

Wie funktioniert das Airborne Laserscanning?

Ein Gyrocopter dient als Trägerplattform für das Laserscanning-System. Damit ist es möglich, auch kleine Projekte schnell und wirtschaftlich zu befliegen. Ein speziell entwickeltes Transportfahrzeug ermöglicht kurzfristige Einsätze, selbst bei schwierigen Witterungsbedingungen am Standort.

Was bringt mobiles Laserscanning?

Mit fahrzeuggestützten Systemen werden Bestandsdaten im Straßen- und Schienenbereich effizient erfasst. Dank neuester Scannertechnologien erzielt ihr Genauigkeiten im Millimeter-Bereich – ideal für detailgenaue Bestandspläne und Dokumentationen.

Wie entstehen Punktwolken und was nutzt ihr davon?

Hochauflösende, georeferenzierte Punktwolken entstehen durch mobile Messsysteme und dienen als Basis für Bestandspläne. Klassifizierte Punktwolken – etwa aus helikoptergestützten Systemen – dokumentieren Freileitungen und überprüfen Sicherheitsabstände.