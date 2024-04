"The Show – A Tribute to ABBA" kommt nach Kiel!

Wann? Mittwoch, 1. Mai 2024, Beginn: 20.00 Uhr Wo? Wunderino Arena Preis: ab 58,- Euro Tickets: direkt hier bestellen* oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen

50 Jahre ABBA, 50 Jahre Popgeschichte. Als 1974 im englischen Brighton der Song "Waterloo" zum endgültigen Sieger des Eurovision Song Contest gewählt wurde, begann die Erfolgsgeschichte einer Band, die in den folgenden Jahrzehnten mit rund 400 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Pop-Gruppen der Musikgeschichte avanciert ist.

Die größten Hits von ABBA – "Mamma Mia", "Dancing Queen" und "Gimme! Gimme! Gimme!" – kennt auch knapp 50 Jahre nach ihrem Durchbruch jeder. Mit ihrer aktuellen Hologramm-Show "ABBA Voyage" in London setzt die Band auch heute die Trends von morgen.

THE SHOW – A TRIBUTE TO ABBA lässt die Legende von ABBA und den Kult um die Erfolgswerke von Björn, Benny, Agnetha und Frida in einer einzigartigen Show wieder aufleben:

Mit zwei Sängerinnen, die ihren Vorbildern sowohl äußerlich als auch dank ihrer unvergleichbaren Stimmen ähneln, Original-Musikern der ABBA-Band, die selbst noch mit den vier legendären Schweden auf der Bühne standen und einer Band namens Waterloo, die in ikonischen Glitzer-Kostümen und Plateauschuhen die Zeit noch einmal für zwei Stunden back to the 1970’s zurückdreht.

2024 kommt THE SHOW – A TRIBUTE TO ABBA endlich auch auf große Tournee durch Deutschland und die Schweiz.

Seit ihrer Gründung 2001 hat THE SHOW – A TRIBUTE TO ABBA die Musik von ABBA bereits in 50 Ländern auf 5 Kontinenten einem riesengroßen Publikum präsentiert – darunter waren Auftritte in legendären Venues wie die Royal Albert Hall und die Wembley Arena in London oder die Hollywood Bowl in Los Angeles.

Insgesamt wird ein 12-köpfiges Orchester unter der Leitung von Dirigent Matthew Freeman und eine 10-köpfige Band namens Waterloo, sowie Original-Musiker der Band ABBA um den Gitarristen Lasse Jonsson für einen unterhaltsamen Abend voller unvergesslicher ABBA-Momente sorgen. Lasse Jonsson beteiligte sich auch an den Aufnahmen von ABBAs letztem Album "Voyage".

Die Konzerte spannen einen musikalischen Bogen: Von den Anfängen der Band vor dem Gewinn des Eurovision Song Contest bis hin zu ihren großen internationalen Erfolgshits, gespickt mit einigen Überraschungen aus ABBAs riesigem Songkatalog und natürlich auch Songs aus dem Comeback-Album "Voyage" aus dem Jahr 2021.

Quelle: DEAG

