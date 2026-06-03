Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird in Nord und Mittelamerika ausgetragen und verspricht spannende Spiele zu ungewöhnlichen Zeiten. In Kiel könnt ihr die Partien gemeinsam mit anderen Fans erleben und die besondere Stimmung des Public Viewings genießen. Public Viewing Locations in Kiel zur WM 2026 Die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins bietet verschiedene Möglichkeiten für gemeinsames Fußballschauen. Traditionell verwandeln sich zentrale Plätze in der Innenstadt in Fan-Zonen, wo große Leinwände aufgebaut werden. Besonders beliebt sind Standorte mit Blick auf die Förde, die das maritime Flair Kiels mit Fußballbegeisterung verbinden. Viele Gastronomiebetriebe richten zudem ihre Außenbereiche als Public Viewing Bereiche ein und übertragen die WM-Spiele auf Großleinwänden. Tipps für euer Public Viewing Erlebnis Informiert euch rechtzeitig über die genauen Standorte und Öffnungszeiten der Public Viewing Veranstaltungen. Aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika können Anstoßzeiten variieren – manche Spiele laufen möglicherweise spätabends . Plant eure Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da zentrale Locations oft gut erreichbar sind. Wir haben für euch die besten Public Viewing Spots zur WM 2026 in Kiel zusammengestellt: 1. Forstbaumschule Kiel

Die Forstbaumschule in Kiel bietet Fußballfans zur WM 2026 das perfekte Public Viewing-Erlebnis. Das traditionsreiche Restaurant verfügt über einen der schönsten Biergärten Norddeutschlands und zeigt alle Spiele auf einer LED-Großbildleinwand. Der Biergarten nach bayrischem Vorbild ist eingebettet in eine historische Parklandschaft und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Das Restaurant serviert neben einer umfangreichen Speisekarte auch regionale und saisonale Spezialitäten sowie einen abwechslungsreichen Mittagstisch. Vegetarische und vegane Optionen sind ebenfalls verfügbar. Unter der Woche startet der Tag mit einem täglichen Frühstücksbuffet, am Wochenende und an Feiertagen gibt es ein umfangreiches Schlemmerbuffet. Neben Fußball überträgt die Forstbaumschule auch Handball-Spiele und veranstaltet regelmäßig Konzerte und Lesungen. Standort: Düvelsbeker Weg 46

Düvelsbeker Weg 46 Website: forstbaumschule.de 2. Sportdeck 83 – SFC-Mettenhof

Das Sportdeck 83 in Kiel ist die perfekte Adresse für Public Viewing zur WM 2026. Die Sportsbar überträgt alle großen Fußballevents auf zwei Großbildleinwänden in HD-Qualität über Sky, DAZN und Amazon Prime Video. Nach einer umfassenden Renovierung erstrahlt das traditionsreiche Fußballcenter Pagelsdorf in neuem Glanz und bietet echte Stadionstimmung. Die Location punktet mit 180 kostenlosen Parkplätzen direkt vor der Tür. Gäste genießen erfrischende Fassbiere von Carlsberg, Holsten und Duckstein sowie leckere Snacks zu fairen Preisen. Zusätzlich stehen moderne Löwen HB10-Dartautomaten für Entertainment bereit. Die Sportsbar eignet sich perfekt für Gruppen und Firmenevents – Reservierungen werden empfohlen, besonders bei großen Spielen. Das Sportdeck 83 kombiniert gemütliche Bar-Atmosphäre mit professioneller Technik und macht jeden WM-Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Fußballfans in Kiel. Standort: Göteborgring 83

Göteborgring 83 Website: sfc-mettenhof.de 3. Hof Bissee

Das Natur-Hideaway in Bissee verwandelt sich zur WM 2026 in eine echte Fußball-Location. Ab dem Donnerstag, 11. Juni 2026 zeigt der Hof alle Deutschland-Spiele, das Halbfinale und das Finale live in der extra umgebauten Sportsbar. Gäste können bei frisch gezapftem Bier, kühlen Drinks und einer speziellen Snackkarte die WM-Atmosphäre genießen. Das besondere Ambiente macht das Public Viewing zu einem einzigartigen Erlebnis. Der Hof Bissee liegt mitten in der schleswig-holsteinischen Schweiz und bietet normalerweise 17 Zimmer im Boho-Country-Stil, zwei Spas mit Saunen, ein Restaurant und ein Privat-Kino. Die deutschen Gruppenspiele gegen Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador werden ebenso übertragen wie die entscheidenden Finalrunden im Juli 2026. Standort: Eiderstraße 13

Eiderstraße 13 Website: hofbissee.de 4. Bayernzelt Kiel

Das Bayernzelt an der Kiellinie verwandelt sich zur Kieler Woche in eine der beliebtesten Public Viewing-Locations der Stadt. Seit 1995 betreibt das Team um die Veranstalter das kleine Oktoberfest an der Förde und bietet mit über 1.500 Plätzen eine authentisch bayerische Atmosphäre für Fußball-Fans. Besonders attraktiv ist der Logenbereich mit eigenem Sanitärbereich und VIP-Service. Für 100 Euro können Gruppen einen Zehner-Tisch mit zehn Getränkemarken reservieren. Die Getränkemarken lassen sich flexibel in Bier, Softdrinks, Wein oder Prosecco einlösen. Das Zelt verfügt über moderne Technik für optimale Sicht auf alle Spiele. Die Blechblos'n sorgen für musikalische Unterhaltung zwischen den Spielen. Zusätzlich gibt es bayerische Spezialitäten und eine große Auswahl an Getränken. Der angrenzende Biergarten bietet bei schönem Wetter eine entspannte Alternative zum Zelterlebnis. Standort: Kiellinie

Kiellinie Website: bayernzelt-kiel.de 5. The Public pub & bar Kiel

The Public pub & bar in Kiel kombiniert modernes Irish-Pub-Feeling mit heimischer Küche direkt am Bootshafen in der Altstadt. Das Restaurant überzeugt mit saftigen Burgern, herzhaften Steaks, knackigen Salaten und Klassikern wie Wiener Schnitzel. Dazu gibt es kühle Fassbiere, spritzige Cocktails und kreative Drinks. Sportfans kommen hier voll auf ihre Kosten: The Public zeigt täglich Live-Sport von der Bundesliga bis zur Premier League. Besonders Holstein Kiel-Fans werden hier glücklich – für alle Spiele des KSV öffnet die Bar bereits 30 Minuten vor Anpfiff, auch an Ruhetagen. Fast alle Sportarten können auf Anfrage übertragen werden. Mit der perfekten Lage für die WM 2026 Public Viewing Sessions bietet The Public urbanes Interior mit nordischem Charme. Standort: Holstenbrücke 26

Holstenbrücke 26 Website: thepublic-pubandbar.com 6. STUDIO Filmtheater

Das STUDIO Filmtheater am Dreiecksplatz in Kiel zeigt zur Fußball-WM 2026 Public Viewing auf der großen Leinwand. Alle Deutschland-Spiele laufen in der gemütlichen Kino-Bar - mit kostenlosem Eintritt und echter Kinoatmosphäre. Das erste Spiel Deutschland gegen Curaçao wird am Sonntag, 14. Juni um 19.00 Uhr übertragen. Neben dem WM-Public Viewing bietet das Kino ein vielfältiges Programm: Jeden Sonntag läuft der Tatort auf der Leinwand, monatliche Kurzfilmtage zeigen internationale Mehrminüter und die Filmreihe "Lichtperlen" bringt Klassiker zurück ins Kino. Besondere Events wie das Mondo Grindhouse Festival, Lesungen bekannter Autoren und Live-Hörspiele der "Drei Herren" runden das Programm ab. Standort: Wilhelminenstraße 10

Wilhelminenstraße 10 Website: studio-filmtheater.de 7. Fördebühne Kieler Woche

Die Fördebühne auf der Kieler Woche bietet 2026 exklusives Public Viewing für alle Deutschland-Spiele der Fußball-WM. In zentraler Lage direkt an der Förde könnt ihr die Spiele in einem wettergeschützten VIP-Zelt mit Getränkepauschale verfolgen. Hier seid ihr mitten im Geschehen der weltgrößten Segelveranstaltung und erlebt Fußball-Atmosphäre der Extraklasse. Das Angebot richtet sich an Einzelpersonen, Freundesgruppen und Firmen gleichermaßen. Ihr feiert exklusiv in bester Lage und müsst euch keine Sorgen um Wetter oder Getränke machen. Die Kombination aus WM-Fieber und maritime Kieler Woche-Atmosphäre macht dieses Public Viewing zu einem unvergesslichen Erlebnis. Tickets sind bereits buchbar: eventim-light.com – sichert euch jetzt den besten Platz auf der Kiwo! Standort: Fördebühne (in der Nähe vom Geomar)

Fördebühne (in der Nähe vom Geomar) Website: atelierevents.de Weitere Sport-Events und Tipps für Fußballfans in Hamburg findet ihr bei uns im kiel-magazin.de!

FAQs & Häufige Fragen

Wann beginnt die Fußball-WM 2026? Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Aufgrund der Zeitverschiebung laufen viele Spiele abends oder nachts in Deutschland. Ist Public Viewing in Kiel kostenlos? Viele Open-Air-Veranstaltungen sind kostenfrei zugänglich. Bei Indoor-Locations oder speziellen Events kann es Eintrittspreise oder Mindestverzehr geben. Welche Spiele werden beim Public Viewing gezeigt? Die meisten Locations übertragen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie die wichtigsten Partien wie Halbfinale und Finale. Manche zeigen auch weitere Top-Spiele. Muss man Plätze beim Public Viewing reservieren? Bei großen Open-Air-Events ist keine Reservierung nötig – wer früh kommt, sichert sich die besten Plätze. Indoor-Locations empfehlen oft eine Tischreservierung.

Ortsinformationen Forstbaumschulen-Park Schlieffenallee 18 24105 Kiel

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Weitere Ortsinformationen Sportdeck 83 Göteborgring 83 24109 Kiel Website

Hof Bissee Eiderstraße 13 24582 Bissee 04322/2500 E-Mail Website Instagram

The Public Bar & Pub Holstenbrücke 26 24103 Kiel Website