Mario Basler – "Best of Basler Ballert": Fußball-Legende geht auf große Bühnentour

Wann: Montag, 31. März 2025, 19.30 Uhr (Einlass ab 18.45)

Dienstag, 1. April 2025, 19.30 (Einlass ab 18.45) Wo: metro-Kino im Schlosshof Kiel Eintritt: ab 32,90 Euro Tickets: Im metro-Kino, im Citti-Park, in der Bücherei Liesegang sowie online über Reservix

Gleich zweimal macht der Publikumsliebling im metro-Kino im Schloßhof in Kiel Station: Am Montag, 31. März 2025 und am Dienstag, 1. April 2025, jeweils um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.45 Uhr). Der Vorverkauf für beide Shows läuft.

Von Werder Bremen bis zum Champions-League-Finale

In seinem Bühnenprogramm blickt Basler auf seine legendäre Karriere zurück. Er erzählt von seinen Stationen bei Werder Bremen, dem FC Bayern München und magischen Nächten wie dem Champions-League-Finale 1999 in Barcelona. Dabei plaudert er über Trainer-Größen wie Otto Rehhagel und Mitspieler wie Lothar Matthäus.

Basler teilt seine besten Anekdoten und schießt verbal Tore, die direkt ins Netz zappeln. Mit seiner gewohnt direkten Art nimmt er kein Blatt vor den Mund und verpackt auch kritische Töne humorvoll.

Kultfußballer und Entertainer

Der zweifache Deutsche Meister analysiert in "Basler ballert - best of" auch den aktuellen Fußball mit dem ihm eigenen Wortwitz. Mario Basler, 1968 in Neustadt an der Weinstraße geboren, wurde als Torschützenkönig, Europameister und Champions-League-Finalist zur Legende. Nach seiner aktiven Karriere überzeugt er als Entertainer und Buchautor.

Tickets für die Shows in Kiel gibt es in drei Preiskategorien und sind ab 32,90 Euro zu bekommen. Karten sind im metro-Kino, im Citti-Park, in der Bücherei Liesegang sowie über Reservix erhältlich.