Kühle Orte in Kiel gegen die Hitze

Kühle Orte in Kiel: So überlebst du die Hitze in der Stadt

Der Sommer ist da und mit ihm kommen die heißen Tage. Gerade in der Stadt kann die Hitze schnell unerträglich werden. Doch keine Sorge, auch in Kiel gibt es viele Möglichkeiten, der Hitze zu entkommen und sich abzukühlen. In diesem Artikel erfährst du, wo du in Kiel kühle Orte findest und wie du dich an heißen Tagen am besten verhältst.

Warum Hitze in der Stadt besonders belastend ist

In eng bebauten Stadtteilen kann sich die Hitze lange halten. Durch die größere Wärmespeicherung sind Stadtbewohner oft stärker durch Hitze belastet als Menschen in ländlichen Regionen. Die Gebäude und Straßen heizen sich tagsüber auf und geben die Wärme nachts nur langsam wieder ab. Dadurch kommt es nachts kaum zu einer Abkühlung.

Hinzu kommt, dass es in der Stadt oft weniger Grünflächen und Bäume gibt, die für Schatten und Verdunstungskälte sorgen könnten. Stattdessen dominieren versiegelte Flächen wie Asphalt und Beton, die sich in der Sonne stark aufheizen.

Gesundheitliche Risiken durch Hitze

Hitze kann für den menschlichen Körper eine große Belastung darstellen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen ab 65 Jahren, Säuglinge und Kleinkinder sowie Menschen mit chronischen Erkrankungen. Aber auch gesunde Erwachsene sind an heißen Tagen oft weniger leistungsfähig und fühlen sich geschwächt.

Mögliche Folgen von Hitzebelastung sind Hitzeerschöpfung, Hitzschlag und Hitzekollaps. Im schlimmsten Fall kann anhaltende Hitze sogar zum Tod führen. Laut Statistik sterben in Deutschland jedes Jahr mehr Menschen an den Folgen von Hitze. Umso wichtiger ist es, sich an heißen Tagen zu schützen und für Abkühlung zu sorgen.

Kühle Orte in Kiel finden

Um der Hitze zu entkommen, solltest du Orte mit direkter Sonneneinstrahlung meiden. Suche stattdessen schattige Plätze auf, an denen sich dein Körper erholen kann. Die Stadt Kiel hat dafür extra eine Karte mit kühlen Orten erstellt, die du online unter kiel.de/hitze findest.

Zu den kühlsten Orten in Kiel zählen Orte wie das Düsternbrooker Gehölz, das Vieburger Gehölz und das Projensdorfer Gehölz. In den Wäldern ist es dank des Schattens der Bäume deutlich kühler als in der Umgebung. Unter dem geschlossenen Blätterdach werden thermische Extreme gemindert.

Auch die Kieler Parks wie der Schrevenpark, der Hiroshimapark und die Forstbaumschule laden mit ihren großen Bäumen zum Verweilen im Schatten ein. Rasen-, Gehölz- und Wasserflächen sorgen hier zusätzlich für Verdunstungskälte und kühlen die Luft ab.

Die große Wasserfläche der Kieler Förde trägt ebenfalls zur Kühlung des Stadtklimas bei. An den Stränden und Uferbereichen weht meist eine leichte Brise, die für Erfrischung sorgt. Zukünftig soll die Karte noch um kühle Orte in Innenräumen ergänzt werden. Dazu zählen zum Beispiel öffentliche Gebäude mit Klimaanlage wie Büchereien, Museen oder Einkaufszentren.

Tipps zum richtigen Verhalten bei Hitze

Neben dem Aufsuchen kühler Orte gibt es noch weitere Maßnahmen, mit denen du dich vor Hitze schützen kannst. Vermeide körperliche Anstrengungen, besonders in der Mittagszeit und trage luftige, helle Kleidung. Trinke ausreichend Wasser, auch wenn du keinen Durst verspürst und halte deine Wohnung kühl, indem du morgens und abends lüftest und tagsüber die Fenster geschlossen hältst. Achte auch auf Mitmenschen und Nachbarn, die zur Risikogruppe gehören.

Wenn du diese Ratschläge befolgst und regelmäßig kühle Orte aufsuchst, kannst du die heißen Tage in Kiel gut überstehen. Genieße den Sommer, aber übertreibe es direkt in der Sonne zu sein. Gönne dir zwischendurch immer wieder eine Pause im Schatten oder in klimatisierten Räumen.

Mit der Hitze-Karte der Stadt Kiel und den Verhaltenstipps bist du bestens gerüstet, um ohne gesundheitliche Probleme durch den Sommer zu kommen. Passe auf dich auf und erfreue dich an den vielen schönen Plätzen, die Kiel auch an heißen Tagen zu bieten hat.