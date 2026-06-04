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Wer ist Ben Prechtl?

Ben Prechtl kam schon früh mit Jazz in Berührung. Sein Vater spielte Saxophon in der Polizei-BigBand Schleswig-Holstein und nahm ihn regelmäßig mit zu Proben und Konzerten. Über das LandesJugendJazzOrchester entwickelte sich sein Talent weiter. Heute studiert er an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und leitet sein eigenes Ben Prechtl Quartett.

Der junge Tenorsaxophonist verbindet tiefe Jazztradition mit modernen Klängen. Er experimentiert mit Effektpedalen und entwickelt eine ganz eigene Klangsprache. Seine Kompositionen schaffen Raum für Interaktion und vereinen melodische Klarheit mit feinen klanglichen Erweiterungen. Besonders die Freiheit der Improvisation fasziniert ihn. Für ihn ist sie wie Sprechen auf einer anderen Ebene.

Warmer Ton und viel Gefühl

Die Jury überzeugte Prechtls warmer Ton und musikalische Reife. "Ben Prechtl hat uns sofort mit seinem warmen Ton, viel Gefühl und einer großen Reife in seinem Spiel überzeugt", begründet Juror Nils Landgren die Entscheidung. Der von der Investitionsbank Schleswig-Holstein gestiftete Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird seit 2008 vergeben.

Für Ben Prechtl ist die Auszeichnung "eine riesengroße Ehre und eine tolle Bestätigung". Er sieht den Preis als wichtigen Impuls für seine Karriere und als Chance, sein Netzwerk auszubauen. Das Preisgeld möchte er in erste Studioaufnahmen mit seinem Quartett investieren. Auch neue Projekte mit größeren Besetzungen sind bereits in Planung.

Was ist der IB.SH-JazzAward?

Der Förderpreis unterstützt seit 2008 talentierten Jazznachwuchs beim Start ins Musikbusiness. Zu den früheren Preisträgern zählen unter anderem Ilja Ruf, Vincent Niessen und Ella Burkhardt. Die Jury bestand neben Nils Landgren aus Experten wie Angela Ballhorn von Jazzthetik und Stefan Gerdes vom NDR. Dr. Michael Adamska von der IB.SH lobt besonders, wie Prechtl Tradition mit neuen Impulsen verbindet.

Die Preisübergabe findet am Freitag, 26. Juni 2026, ab 16.30 Uhr auf der Maritim MainStage statt. Am Samstag, 27. Juni 2026, um 21.00 Uhr spielt das Ben Prechtl Quartett auf der Open-Air-Bühne. Der Eintritt zum Open-Air-Konzert ist frei. Bereits zweimal stand Prechtl bei JazzBaltica auf der Bühne. Für ihn jedes Mal ein überwältigendes Erlebnis neben seinen Vorbildern.

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