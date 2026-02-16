Was erwartet euch beim Infoabend?

Anja Ihben, erfahrene Palliativpflegefachkraft, und Karoline Glasenapp führen euch durch den vierstündigen Kurs. Von 15 bis 19 Uhr erhaltet ihr Basiswissen zur Sterbebegleitung und lernt praktische Handgriffe kennen. Der Kurs schafft einen geschützten Raum, in dem ihr Fragen stellen und euch mit den Themen Sterben und Tod auseinandersetzen könnt.

Die Begleitung am Lebensende ist eine Herzensangelegenheit, die viele Menschen verunsichert. Der Letzte-Hilfe-Kurs gibt euch Orientierung und nimmt Ängste. Ihr werdet ermutigt, euch Sterbenden zuzuwenden statt hilflos zurückzuziehen. Das Wissen hilft euch, in schwierigen Momenten besonnen zu handeln.

Der Infoabend richtet sich an verschiedene Zielgruppen:

Krebsbetroffene und Angehörige , die sich vorbereiten möchten

, die sich vorbereiten möchten Interessierte , die ihre Kompetenz in der Sterbebegleitung erweitern wollen

, die ihre Kompetenz in der Sterbebegleitung erweitern wollen Menschen, die ihre Scheu vor dem Thema Tod überwinden möchten

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – nur die Bereitschaft, sich dem Thema zu öffnen.

Wo findet die Veranstaltung statt?

Der Kurs findet in der Geschäftsstelle der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft am Alter Markt 1-2 in Kiel statt. Die zentrale Lage macht die Räumlichkeiten gut erreichbar. Die Teilnahme ist kostenfrei, doch die Platzzahl ist begrenzt.

Eine Online-Anmeldung ist zwingend erforderlich, da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen. Ihr könnt euch online registrieren. Meldet euch rechtzeitig an, um euch einen der begehrten Plätze zu sichern.

