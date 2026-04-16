Howaldtsche Metallgießerei startet in die neue Saison

Wann geht es wieder los?

Der Saisonstart erfolgt am Sonntag, 19. April – und das mit einem besonderen Programm. Das städtische Industriemuseum in der Grenzstraße kann dann wieder dienstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Die lange Winterpause ist vorbei und das historische Gebäude empfängt euch mit frischen Angeboten. Über sechs Monate lang habt ihr Zeit, die faszinierende Welt der Metallverarbeitung zu entdecken.

Die erste Veranstaltung startet direkt am Eröffnungssonntag um 11.15 Uhr. "Eine Werft, ein Dorf" heißt die etwa 90-minütige Stadtteilführung rund um die Metallgießerei. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung unter (0431) 901-3425 jedoch erforderlich. Der Rundgang führt teilweise über Treppen und vermittelt spannende Einblicke in die Geschichte des Standortes.

Direkt mit der Fähre vor die Tür

Pünktlich zum Saisonstart gibt es eine verkehrstechnische Neuerung: Die Schwentinefähre fährt seit März auch sonntags. Vom Westufer aus könnt ihr das Museum in Neumühlen Dietrichsdorf nun noch bequemer erreichen. Die Fährenfahrt lässt sich perfekt mit eurem Museumsbesuch kombinieren. So wird der Ausflug zur Metallgießerei zu einem entspannten Erlebnis.

Das Museum präsentiert ein abwechslungsreiches Programm aus Führungen, Vorführungen und Workshops. An beiden Öffnungstagen werden die Geschichte des Gebäudes und der Prozess des Gießens anschaulich vermittelt. Besonders spannend: Das 150-jährige Jubiläum der Werftgründung wird mit speziellen Veranstaltungen gewürdigt. Von April bis Oktober habt ihr zahlreiche Gelegenheiten, die Industriegeschichte hautnah zu erleben.

Warum ist das Jubiläum wichtig?

Vor 150 Jahren, im Oktober 1876, gründete Georg Howaldt seine Eisenschiffswerft in Dietrichsdorf. Zum Jubiläum gibt es einen Vortrag über "Die Brüder Howaldt" am 21. April und 29. September. Dr. Eva-Maria Karpf, Kuratorin des Museums, stellt die Unternehmer und Konstrukteure vor. Sie beleuchtet, wie aus der väterlichen Firma binnen zehn Jahren die florierende "Howaldtswerke AG" mit eigener Maschinenfabrik wurde.

Zwei neue Stadtteilführungen bereichern das Programm der Saison. "Georg Howaldt und seine Zeit" (Premiere 2. Juni) verbindet Ost- und Westufer mit einer Fährenfahrt. "Dietrichsdorf bergauf und bergab" (Premiere 19. Juli) befasst sich mit der Topographie des Stadtteils. Beide Touren vermitteln spannende Zusammenhänge zwischen Industriegeschichte und Stadtentwicklung. Die Saison läuft durchgehend bis zum 13. Oktober.

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