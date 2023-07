Hotel Kieler Yacht Club und Kiel-Marketing werden Kooperationspartner

Kiel.Sailing.City ist mehr als ein Claim der Stadt Kiel, es ist eine Mission, eine deutliche Positionierung, eine starke Marke und ein Versprechen, was nicht nur einzigartig ist, sondern auch viele Menschen in der Landeshauptstadt inspiriert.

Seit sechs Jahren ist Kiel.Sailing.City Teil des, von der Ratsversammlung beschlossenen, Corporate Designs und schon seit 20 Jahren verfolgt die Stadt Kiel zusammen mit Kiel-Marketing das Ziel, Kiel.Sailing.City für die Bevölkerung und Gäste erlebbar und stark zu machen, dazu gehört natürlich auch der Segelsport selbst.

Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing erklärt dazu: "Ich freue mich sehr, dass die Familie Wachholtz mit der Übernahme des Kieler Yacht-Club Hotels und dessen Liegenschaft und nunmehr mit dem Kooperationsvertrag der mit Kiel-Marketing abgeschlossen wurde, ein klares Kommittent zur Kiel.Sailing.City Vision abgegeben hat und die Marke durch ihre Unterstützung weiter mit Leben füllen wird, um gleichermaßen Segelsport zum Anfassen und Segelsport zum Ausprobieren im Bereich der Innenförde zu bieten."

Der neue Eigentümer des Clubhauses an der Kiellinie und Mitgesellschafter des Hotels Kieler Yacht-Club, Ulf Wachholtz bestätigt das gemeinsame Vorhaben: "Ich möchte die kaiserliche Tradition und die Leidenschaft für den Segelsport noch sichtbarer und erlebbarer machen. Wir sind angetreten, um die seglerischen Aktivitäten auch des Kieler Yacht-Clubs e.V. zu fördern und zu stärken. Dazu gehört das Ambiente des Hotels als Teil des Kieler Yacht-Clubs, genauso wie die Unterstützung bei Segelveranstaltungen vor unserer Tür auf der Kieler Innenförde."

Wachholtz weiter: "Mit Unterstützung von Kiel-Marketing und der Konzeptwerft von Oliver Schwall werden wir dieses Jahr wieder die 1. und 2. Segel Bundesliga vom 18. bis 20. August 2023 und erstmalig den internationalen MBA Cup der Global Sailing League hier am Clubhaus an der Kiellinie haben und die Boote auf der Innenförde segeln sehen. Vom 25. bis 27. August 2023 erwartet Kiel.Sailing.City beim Alumni Business Cup über 350 Teilnehmer:innen."

Uwe Wanger und Ulf Wachholtz wissen um das große Potential der Marke Kiel.Sailing.City für die internationale Wahrnehmung des Standortes und dass man gemeinsam mehr erreichen kann. Die Zusammenarbeit wurde mit einem Kooperationsvertrag zwischen der Kiel-Marketing GmbH und dem Hotel Kieler Yacht-Club besiegelt.

Um das Segeln für Alle zu ermöglichen, spielt das Segelcamp an der Kiellinie, als bundesweit einmaliges Projekt, seit über 21 Jahren eine herausragende Rolle. Um auch die Marke KIEL.SAILING.CITY in der Innenförde für Bürger:innen und Gäste aus der Zuschauerperspektive regelmäßig erlebbar zu machen, kooperiert Kiel-Marketing schon länger mit dem Veranstalter Konzeptwerft von Oliver Schwall.

So wurden in der Vergangenheit jeweils die 1. und 2. Segel-Bundesliga und die SAILING Champions League Formate gemeinsam in der Innenförde durchgeführt und auch zukünftig ist man dabei gemeinsam unterwegs.

Oliver Schwall freut sich, dass nunmehr mit dem Hotel Kieler Yacht-Club ein weitere Anlaufstation für Segelveranstaltungen in der Innenförde am Start ist: "Unsere Veranstaltungen hier in Kiel haben immer wieder gezeigt, welche Begeisterung Segeln auf der Innenförde in der Bevölkerung auslösen kann, wenn dies von bis zu 20.000 Zuschauenden am Tag gefeiert wurde. Hier sehen wir ein Potential, welches wir gemeinsam mit dem Hotel Kieler Yacht-Club und Kiel-Marketing ausbauen möchten."

Weitere großartige Formate waren und sind in der Innenförde zu sehen, so natürlich allem voran das von der Landeshauptstadt und Kiel-Marketing ermöglichte The Ocean Race mit seinem Fly-By am 9. Juni 2023, dass 120.000 Fans entlang des West- und Ostufers anlockte und über die drei Veranstaltungstage 78.000 Gäste allein im Ocean Live Park zählte.

Das weckte nicht nur Erinnerungen an das großartige Volvo Ocean Race Finale im Jahre 2002 sondern übertraf mit einer weltweiten medialen Aufmerksamkeit und großartigen TV Bildern alle Erwartungen.

Die ORC Worlds sind terminlich bereits in trockenen Tüchern und finden vom 4. bis 12. August 2023 statt. Der Kieler Yacht-Club e.V., als Veranstalter der Offshore Racer wird die Langstrecken-Regatta durch die dänische Südsee in der Kieler Innenförde am 7. August vor dem Clubhaus des Kieler Yacht-Clubs an der Kiellinie starten.

Die Kieler Woche ist und bleibt ein Leuchtturmprojekt der Stadt und ist nach den Corona-Jahren, mit einer neuen Strategie auf einem tollen Zukunftskurs, wenn auch das Segeln in der Innenförde mit seiner Publikumsnähe derzeit noch vermisst wird. Aber auch hier gibt es für das nächste Jahr einen interessanten Ausblick für das Segelerlebnis in Innenstadtnähe.

Quelle: Kiel-Marketing