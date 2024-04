Hochzeitslocations in Kiel und Umgebung

Wer schon einmal geheiratet, weiß, dass das Feiern einer Hochzeit eine rechtzeitige Organisation der Hochzeitslocation bedarf. Diese sind heiß begehrt und oft schon in einem Jahr voraus ausgebucht. Du planst im nächsten Jahr zu heiraten? Dann empfehlen wir dich jetzt schon auf die Suche nach der perfekten Location für die Hochzeit mit deiner Lieblingsperson zu begeben. Um dir dabei zu helfen, haben wir einige Locations für deine Hochzeitsfeier in Kiel und Umgebung rausgesucht.

Für eure standesamtliche Trauung ist das Romantikhotel Kieler Kaufmann die ideale Hochzeitslocation in Kiel für euch. Mit bis zu 28 Gästen kann im Wintergarten oder auf der Terrasse bzw. im Garten mit Blick auf die Kieler Förde das Ja-Wort gefeiert werden.

Diese tolle Location befindet sich direkt an der Kieler Förde und eignet sich ideal für einzigartige Hochzeitsfotos.

Für private Feiern wie eure Hochzeit bietet das Team des Hotels Kieler Yacht-Club ein Rundum-sorglos-Paket mit erfahrener Organisation. Neben der Hochzeitslocation stellt das Hotel in Kiel auch Kontakte zu den wichtigen Dienstleistern von Dekoration und Floristik bis hin zu DJ, Trauredner und Fotografen.

Im Traditionshaus Birke-Waldesruh des Hotels Birke in Kiel könnt ihr eure Hochzeitsfeier richtig genießen. Egal wie groß die Gruppe ist – hier gibt es für jede Gruppengröße einen passenden Raum. Falls ihr das Zepter gerne komplett abgeben möchtet, übernimmt das erfahrene Birke-Team gerne die professionelle Organisation der gesamten Hochzeit . Auch eine Waldtrauung ist mit Hotel Birke möglich. Auf der Website könnt ihr die Hochzeitslocation in Kiel direkt anfragen.

Eine kleine, aber feine Hochzeit auf einem idyllischen Antik-Hof ? Dann bitte in Bissee! Mit dem historischen ländlichen Ambiete kann in dieser Hochzeitslocation ideal im Kreise der Familie und Freunden gefeiert werden. Egal wie groß die Hochzeitsgesellschaft ist – der Hof hat verschiedene Räume zur Auswahl. Ob bei Kaminfeuer und Kerzenlicht oder doch modern und ländlich – mit dieser Location werden eure Träume sicher wahr.

Anschließend bietet das Hotel eine tolle Hochzeitslocation für das Fest danach. Für ein wunderschönes Hochzeitsfest empfiehlt das Hotel eine Reihe an Dienstleistern für die Organisation.

Eine Traumhochzeit am Strand? Dann ab nach Strande, denn hier werden eure Träume wahr. Wenige Meter von dem Strandhotel Strande befindet sich das "Bermudadreieck", an dem regelmäßig Trauungen stattfindet. Die Organisation dafür übernimmt das Amt Dänischen Hagen mit Eventmanagerin Gaby Löwel. Auch im Hotelgarten mit direktem Blick auf das Meer dient als perfekte Location für die Trauung.

Idyllisch am See heiraten – das geht im Seehotel Töpferhaus. Für kleine und große Feiern bietet diese Location alle denkbaren Leistungen, damit ihr eure Hochzeit ganz nach euren Wünschen gestalten könnt. Ihr könnt hier eure gesamte Hochzeit feiern – von der Trauung bis hin zur Übernachtung und dem Frühstück am nächsten Tag. Auf Wunsch kann ebenfalls die ganze Organisation übernommen werden.

Standort: Am See 1, 24791 Alt Duvenstedt

Website: toepferhaus.com

