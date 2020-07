Heiraten auf Gut Emkendorf: Ein Traum wird wahr!

Mitten in Schleswig-Holstein, im Dreieck von Kiel, Rendsburg und Neumünster, führt eine 250 Jahre alte Baumallee zum wunderschönen Herrenhaus Emkendorf. Umringt von einem ebenso alten Baumbestand, steht das stolze Haus in einer Parkanlage, umgeben von weiteren historischen Gebäuden.



Dort, wo einst Julia und Fritz von Reventlow residierten und das Gut durch ihre besondere Gastfreundlichkeit und Liebe zum Haus geschichtlich prägten, wo sich Dichter und Denker die Hände reichten, bietet das Herrenhaus Emkendorf mit seinen historischen Hofgebäuden alle Möglichkeiten, eine Traumhochzeit zu feiern und viele Wünsche zu erfüllen.



Im Gartensaal gibt sich das Brautpaar unter der Glücksgöttin Fortuna das Ja-Wort. Durch die romantische Atmosphäre wird der Tag auch für die Gäste unvergesslich. Rustikal aber stilvoll kann die Hochzeit im Kuhhaus von 1730 gefeiert werden. Liebevoll richtet ein Caterer auf Wunsch die Räumlichkeit individuell nach den Vorstellungen des Hochzeitspaares für eine unvergessliche Feier her. Für eine kleinere Gesellschaft bietet das Herrenhaus Räumlichkeiten, um eine Hochzeit herrschaftlich zu feiern.



Gut Emkendorf öffnet aber auch für andere Veranstaltungen seine Tore. Für Geburtstags- und Weihnachtsfeiern im Kuhhaus, Jubiläen oder Kammerkonzerte im Gartensaal des Herrenhauses oder größere Konzerte in der Scheune, Open-Air-Veranstaltungen auf den Freiflächen oder Ausstellungen in den Pferdeställen bietet das historische Gut passende Möglichkeiten und das besondere Ambiente.

Jährlich ist das "Schleswig-Holsteinische Musikfest auf dem Lande" hier zu Gast und lädt zu Musikdarbietungen in die Konzertscheune ein. Stilvolles Picknicken im Innenhof vor dem Herrenhaus gehört für viele Liebhaber des Musikfestivals zur Tradition. Tausende besuchen jedes Jahr die verschiedenen Themenmärkten auf Gut Emkendorf.

Weitere Informationen sind unter www.gutemkendorf.de zu finden.

Hier ist eine Auswahl an Herrenhäusern und Schlössern in Kiel und Umgebung aufgeführt.