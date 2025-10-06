Der Aussichtsturm Hessenstein

Der Hessenstein steht auf dem 127 Meter hohen Pilsberg nahe Gut Panker in Schleswig Holstein. Der Turm wurde von 1839 bis 1841 im neugotischen Stil aus Backstein erbaut. Charakteristisch sind die zinnenbewehrte Plattform und die markanten Spitzen aus Gusseisen. Die imposante Erscheinung macht den Hessenstein zu einer besonderen Sehenswürdigkeit der Region.

Panoramaaussicht von der Turmspitze

Vom Hessenstein eröffnet sich ein weiter Panoramablick über die Landschaft. Bei guter Sicht reicht der Blick bis zum Bungsberg, zu den Kränen der Kieler Werften, nach Fehmarn und über die Ostsee zu den dänischen Inseln. Die Aussicht macht den Turm zu einem beliebten Ziel in der Hohwachter Bucht.

Der Aufstieg zur Plattform des Hessensteins erfolgt über 111 Stufen in einem engen Treppenhaus. Auf halber Höhe befindet sich eine Sperre, die mit einem Markstück geöffnet wird. Die Wendeltreppe und das kompakte Format des Turms prägen das Erlebnis des Aufstiegs.

Im Treppenhaus sind die Fenster mit farbigem Glas versehen. Bei Sonnenlicht entsteht ein farbiges Lichtspiel in Gelb, Rot, Blau und Grün, das die Aussicht vom Inneren des Turms besonders gestaltet.

Denkmalschutz und Sanierung

Der Hessenstein steht unter Denkmalschutz. Nach einer Zeit des Verfalls wurde der Turm 1983 nach umfassender Sanierung wiedereröffnet. Die Maßnahmen umfassten ein neues Fundament, die Erneuerung von Türen, Fenstern, Balken und das instandgesetzte Mauerwerk. Die eiserne Wendeltreppe wurde ebenfalls überholt, sodass der Turm heute sicher zugänglich ist.



Der Hessenstein wurde im Auftrag des Landgrafen Friedrich von Hessen erbaut. Wenige Jahre später entstand in Selent ein ähnlicher Turm. Heute gilt der Hessenstein als eines der schönsten Beispiele neugotischer Aussichtstürme in Schleswig Holstein und ist ein bedeutendes Zeugnis regionaler Baugeschichte.

