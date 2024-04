Frequenz-Festival im Theater die Komödianten in Kiel

Wann? Donnerstag, 30. und Freitag, 31. Mai 2024, ab 18.30 Uhr Wo? Theater Die Komödianten Preis: ab 15,- Euro Tickets: direkt hier bestellen* oder an der Abendkasse kaufen

Frequenz_ gastiert mit einem außergewöhnlichen Werk, bei dem die theatralischen Elemente eine prägende Rolle spielen, nämlich sechs Gitarristen und ein imaginärer Tänzer (Hologram). Lasse Schwanenflügel und das CRAS Gitarren Ensemble Kopenhagen bespielen das Theater am 30. und 31. Mai 2024.

Worum geht es?

"Rudy" ist eine Koproduktion zwischen HearMyEyes, der Holstebro Dance Company und dem CRAS Ensemble! Musik und Konzept stammen von Lasse Schwanenflügel Piasecki, die Choreografie von Marie Brolin-Tani.

"Rudy" wurde anlässlich des 100. Jahrestages der Veröffentlichung des Ulysses von James Joyce geschrieben. "Wenn der kleine Rudy gelebt hätte. Ihn aufwachsen zu sehen. Seine Stimme im Haus zu hören. Wie er in einem Eton-Anzug neben Molly hergehen würde. Mein Sohn. Mich in seinen Augen zu sehen. Ein seltsames Gefühl wäre das." [Odysseus – Kap. 6 – Hades]

Der sehnsüchtige Klang seiner alten Gitarre ruft in Leopold Bloom die Erinnerung an seinen verstorbenen Sohn wach. Dann ist es, als würde der kleine Rudy für eine Weile erwachen – mit Hilfe einer optischen Täuschung: Mit Peppers Geisterillusion erleben die Zuschauer und Zuschauerinnen den Geist des kleinen Rudy – er führt seinen bezaubernden Danse Macabre auf. Die slowakische Tänzerin Paulína Šmatláková, die in die Rolle des Rudy schlüpft, verkörpert dabei auch die Gitarrensoli und spielt in ihrer Choreografie mit dem ganzen Körper auf den Gitarrensaiten. Der Gitarrist Henrik Bay Hansen spielt Leopold Bloom, der mit dem Geist oder mit der Fantasie des verlorenen Sohnes singt und spielt.

Lasse Schwanenflügel Piaseckis Musik ist ganz aus Konzepten gewonnen, die sich am Schnittpunkt zwischen Klang und Bild finden lassen. Ihn beschäftigen die Möglichkeiten, beide Kunstformen zu vereinen und ihre Grenzen zu verwischen. In vielen seiner Werke bezieht er die Lebenswirklichkeit mit ein, indem er etwa die Zerbrechlichkeit der Konzertsituation selbst zu ihrer Grundlage macht.