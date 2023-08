Kindertheater des Monats startet in die neue Spielzeit mit dem NEINhorn

Von September 2023 bis Mai 2024 gibt es in ganz Schleswig-Holstein wieder hochkarätiges Theater für Kinder zu sehen. In der 31. Spielzeit erleben wir bekannte und neue Künstler:innen. kirschkern Compes & Co. haben im September gleich zwei Stücke im Gepäck: Das NEINhorn und Heidi. Das belgische Figurentheater Fithe zeigt in Löwe und Maus, dass auch die Kleinsten clever und stark sind.

Für die etwas besinnlichere Vorweihnachtszeit im November bringt Ute Kahmann Sterntaler mit und im Januar starten wir akrobatisch ins neue Jahr: KAZIBAZE zeigen Absender unbekannt – eindrucksvoll gespielt und geturnt auf einem Fahrrad. Wir sehen im Februar den Klassiker Die Bremer Stadtmusikanten in einer Variante von Mensch, Puppe!

Die compagnie nik stellt im März mit Serafin und seine Wundermaschine und Im Glück die Frage nach dem, was wir wirklich brauchen. Den Abschluss im Mai bildet das Theater Couturier mit seinen Klangfäden – einem feinen Stück Magie. Zu sehen sind die Inszenierungen an 21 Orten in Schleswig-Holstein.

Ausführliche Informationen zu den Theaterstücken, den Theatern und den Spielterminen bieten die Website www.kindertheater-des-monats.de und das Programmheft zur Spielzeit, das online und bei allen örtlichen Veranstalter zu erhalten ist.

Es gibt viel zu entdecken – auf der Bühne, aber auch im Programmheft. Da gibt es dieses Jahr Spiele und Mitmachseiten. So kann der Theaterbesuch schon Zuhause beginnen und das ganze Jahr über nachwirken. Fotos und Videos von den Ergebnissen können gerne geteilt werden. Einfach per Mail an: kindertheater@soziokultur-sh.de.

Das Kindertheater des Monats ist ein Projekt der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Schleswig-Holstein e. V. und bringt seit 1993 professionelles Theater für Kinder in den Norden. Es wird gefördert durch das Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur und die schleswig-holsteinischen Sparkassen.

In dieser Spielzeit fördert außerdem die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, sowie den Kultur- und Kunstministerien der Länder – unterstützt durch das NATIONALE PERFORMANCE NETZ Gastspielförderung Theater.

Karten können über die verschiedenen Veranstaltungsorte reserviert werden.

Quelle: LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V.