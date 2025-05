Flohmarkt-Schätze in der Alten Mu

Am Samstag, 31. Mai 2025, lädt der Glückslokal e.V. von 13.00 bis 17.00 Uhr zum Stöbern, Feilschen und Entdecken in den Garten der Alten Mu in Kiel ein. Zwischen Bäumen, Blumen und urbaner Kulisse können Besucher auf dem Flohmarkt auf Schatzsuche gehen und einzigartige Fundstücke mit nach Hause nehmen.