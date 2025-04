Flohmarkt-Rundreise durch Kieler Randgemeinden

Wann: Sonntag, 18. Mai 2025, 11.00 bis 16.00 Uhr Wo: Gemeinden Schönwohld, Achterwehr, Melsdorf und Felde

Start in Kiel-Russee

Für alle, die eine Flohmarkt-Rundreise planen, empfiehlt sich die Anreise über Kiel-Russee. Hier präsentieren zahlreiche Schönwohlder Haushalte auf dem Sportplatz in der Rendsburger Landstraße 1-3 die geheimnisvollsten Dinge aus ihren Kellern und Dachböden. Ob antike Möbelstücke, seltene Sammlerstücke oder praktische Alltagsgegenstände – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Weiter nach Achterwehr

Die nächste Station der Flohmarkt-Rundreise ist Achterwehr. Hier ändert sich das Konzept: Die teilnehmenden Haushalte in den Straßen Achtern Diek, Am Weiher, Dorfstraße, Grüner Weg, Inspektor-Weimar-Weg, Hohenschulen, Neukoppel, Poststraße, Schmalholt, Schulweg und Walnussring sind mit Luftballons gekennzeichnet. Sie präsentieren ihr Angebot jeweils im eigenen Carport oder in der Garage. So können Besucher von Haus zu Haus schlendern und in aller Ruhe stöbern.

Verpflegung und Parkmöglichkeiten