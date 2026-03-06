Was erwartet euch bei der Osteraktion?

Das Ferienpassbüro bietet euch bis zu zwei Gutscheine für ausgewählte Freizeiteinrichtungen in Kiel zu reduzierten Preisen an. Zur Auswahl stehen die Laserzone, der High Spirits Hochseilgarten, das Pepelino und der Sprungraum Kiel. Die Aktion startet am Mittwoch, 11. März, um 9.00 Uhr und läuft bis Sonntag, 15. März. Schnell sein lohnt sich – das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Wie könnt ihr die Gutscheine buchen?

Für die Buchung benötigt ihr den Ferienpass für die Saison 2026, der automatisch bei eurer Bestellung hinzugefügt wird. Der Pass kostet 5,- Euro für junge Kieler und 28,- Euro für Auswärtige. Er ist das ganze Jahr gültig und öffnet euch die Tür zu zahlreichen Freizeitangeboten. Die Buchung erfolgt bequem online unter www.kiel.de/ferienpass. Nach Zahlungseingang werden die Gutscheine postalisch an euch verschickt

Welche Vorteile bietet die Kiel-Karte?

Inhaberinnen und Inhaber der Kiel-Karte erhalten den Ferienpass kostenfrei – ein echtes Plus für Familien mit kleinerem Budget. Zusätzlich wird einmalig ein Guthaben von 15 Euro auf den Ferienpass geladen. Damit könnt ihr direkt in die Ferienplanung starten und verschiedene Angebote wahrnehmen. Die Preise für die einzelnen Gutscheine findet ihr im Online-Programm aufgelistet.

Wo findet ihr das Ferienpassbüro?

Das Ferienpassbüro hat seinen Sitz im Neuen Rathaus in der Andreas-Gayk-Straße 31, Zimmer A 101a/b. Ihr erreicht das Team per E-Mail unter Ferienpass@kiel.de oder telefonisch unter den Nummern 901-2938 oder 901-2939. Bei Fragen zur Osteraktion oder zum Ferienpass-Programm stehen euch die Mitarbeiter gerne zur Verfügung.

Mehr spannende Freizeittipps für Familien in der Region findet ihr bei uns auf kiel-magazin.de.