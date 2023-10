Feierstunde in der Gelehrtenschule für neue Kieler Schulmensen

Die Entwicklungen haben in der Landeshauptstadt Kiel einen Bedarf an Schulmensen geweckt, der mit einem 2012 beschlossenen umfangreichen Schulbauprogramm gedeckt werden sollte. Elf Jahre später sind in Kiel in enger Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Immobilienwirtschaft und dem Amt für Schulen 17 Schulmensen für 19 Schulen neugebaut oder im Bestand hergerichtet worden.

Zuletzt hinzugekommen ist der Mensaneubau der Kieler Gelehrtenschule. Auf fast 400 Quadratmetern können die Schüler:innen zu Mittag essen und die Räumlichkeiten auch während der ganztägigen Betreuung nutzen. In der Mensa begingen – auch stellvertretend für die weiteren 16 Mensen – am Dienstag, 10. Oktober 2023, Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Renate Treutel, Baudezernentin Doris Grondke, Schulleiterin Sinje Wischtukat sowie viele weitere Beteiligte der umfangreichen Maßnahmen eine Feierstunde anlässlich der Fertigstellung.

Baudezernentin Doris Grondke sagt: "Besonders stolz können wir auf die neuen Mensen sein, wenn man bedenkt, dass nicht nur die Umstrukturierung des Schulalltags neue Herausforderungen bedeuteten, sondern auch viele andere Umweltfaktoren das Bauen selbst immer schwieriger machen. Egal ob Ukraine-Krieg, Inflation oder Fachkräftemangel, das Bauen ist kein leichtes Geschäft. Unter diesem Aspekt ist die bewältigte Mammutaufgabe von 17 Mensen für 19 Schulen umso beeindruckender und ein Meilenstein für Kiel."

Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Renate Treutel freut sich: "Die Mensa der Kieler Gelehrtenschule bildet das Finale eines enormen Kraftaktes. Das muss einfach groß gefeiert werden. Moderne Mensen sind weit mehr als der Platz zum Mittagessen. Sie sind der zentrale Ort in unseren Schulen, an dem sich Schüler:innen gemeinsam stärken, erholen sowie ihre Pausen und Zeit genießen.

Wir gestalten sie so attraktiv, damit sie stets gerne und viel genutzt werden, auch für Veranstaltungen und Feste. Damit wir den Geschmack der Schulgemeinschaften in jeglicher Hinsicht treffen, binden wir sie bei der Planung der Mensen wie bei der Auswahl der Caterer ein."

Für diese Gemeinschaftsleistung machen sich die Selbstverwaltung, die Bau- und Schulverwaltung, die ausführenden Fachkräfte und die Schulgemeinschaften seit vielen Jahren stark – für die Schüler:innen in den Kieler Schulen.

Einen großen Stellenwert hatte beim Neubau der Mensen die Aufenthaltsqualität sowie die multifunktionale Nutzung. Es sind keine klassischen Kantinen, sondern einladende Orte entstanden. Schule hat sich in den vergangenen Jahren von einem Ort der reinen Wissensvermittlung immer mehr zu einem Lern- und Lebensorten entwickelt.

Die Räumlichkeiten der neuen Mensen sind daher so gestaltet, dass sie die Kommunikation fördern und Veranstaltungen wie Vorträge oder gar Aufführungen mit entsprechender Technik möglich sind. Dabei ist die Unterteilung in verschiedene Bereiche wie Essensausgabe, Essens-, Veranstaltungs- und Lounge-Bereich, aber auch ein entsprechendes Farb- und Lichtkonzept wichtig.

Im Rahmen des Schulbauprogramms haben folgende Schulen neue Mensen erhalten:

Hans-Christian-Andersen-Stadtteilschule Lilli-Martius-Schule Humboldt-Schule Max-Planck-Schule Käthe-Kollwitz-Schule Ernst-Barlach-Gymnasium Kieler Gelehrtenschule Reventlouschule Hebbelschule Grund- und Gemeinschaftsschule Wik Ricarda-Huch-Schule* Goethe-Gemeinschaftsschule* Goethe Grundschule* Grundschule Kronsburg Gymnasium Elmschenhagen Johanna-Mestorf-Schule Schule am Heidenberger Teich Gemeinschaftsschule am Brook Klaus-Groth-Schule

* Diese drei Schulen teilen sich die "Mensa am Westring", sodass es 17 Schulmensen für 19 Schulen sind.

Die Baukosten für die 17 Mensen, die zwischen 2011 und 2023 entstanden sind, belaufen sich auf 35,84 Millionen Euro. Hinzu kommen Innenausstattung und Möbel, die weitere 2,2 Millionen Euro gekostet haben. Eine Übersicht über Schulbauprojekte und die neuen Mensen ist online unter www.kiel.de/schulbau zu finden.

Cook & Chill in der Kieler Gelehrtenschule

Die neue Mensa der Kieler Gelehrtenschule fügt sich in den denkmalgeschützten Bestand ein. Sie ist direkt an die Sporthalle angebunden und liegt im Zentrum des Gebäudekomplexes. Bis zu 135 Schüler:innen finden in der Mensa Platz, die als "Cook & Chill"-Austeilküche konzipiert ist. Als neuer Caterer beliefert Bread&Soda die Kieler Gelehrtenschule seit Beginn des Schuljahres.

Bei der Planung der Mensa wurde die Schule beteiligt. Die verschiedenen Stühle und Tische sowie die Farben der Holzverzierung wurden immer mit der Schule und auch der Schüler:innenvertretung abgestimmt. Aufgrund der Innenlage waren die Arbeiten sehr aufwendig und es gab leichte Verzögerungen bei der Fertigstellung.

Die Kosten für den Mensaneubau liegen bei gut 2,5 Millionen Euro. Rund 1,3 Millionen Euro der Kosten sind über das Förderprogramm "Schulbau- und Schulsanierungsprogramm IMPULS 2030 II" des Landes Schleswig-Holstein gedeckt.

Der Schulhof wurde ebenfalls neugestaltet und schließt sich an die neue Mensa im Innenhof an. Schüler:innen konnten mithilfe der ausführenden Baufirma Intarsien rund um das Thema Antike für den neuen Schulhof mitgestalten. Die Kinder durften außerdem ihre Namen in den Intarsien und somit auf dem Schulhof verewigen.

Für den Neubau und die Umgestaltung des Schulhofes waren eine Kampfmittelsondierung sowie aufwendige Gründungsarbeiten erforderlich. Zudem wurde das Kanalsystem der Gesamtliegenschaft ebenfalls umfangreich saniert.

