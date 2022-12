Die 5 besten Gaming PC für 1000 Euro

Mit zunehmender Popularität des Gamings steigt auch die Nachfrage nach professioneller Hardware. Ein Gaming PC ist die Grundvoraussetzung dafür, dass moderne Games gespielt werden können.

Die speziellen Computer sind in den verschiedensten Preisklassen zu kaufen, von vergleichsweise günstig bis zu High-End-Geräten, auf denen alle Games problemlos laufen. Ein realistisches Preislimit, in dem die Leistung nicht leidet, ist ein Gaming PC für 1000 Euro und darunter. Welche Modelle bieten 2022 am meisten?

Warum braucht es einen Gaming PC für 1000 Euro?

Ein Gaming PC für 1000 Euro ist nicht für alle. Wer gerne die alten Klassiker wie Civilization V aus dem Regal holt, um einen Spieleabend zu genießen, wird nicht die neueste und hochkarätigste Hardware benötigen.

Gleiches gilt auch für die beliebtesten RPG Games. Sie bringen den Spieler in eine völlig neue Fantasy-Welt und ermöglichen die Weiterentwicklung der gespielten Charaktere.

Im Spielprinzip setzen sie darauf, von möglichst vielen genutzt werden zu können. Dementsprechend sind die Hardware-Anforderungen nicht übermäßig hoch. Das Gegenteil gilt für die AAA-Titel von den größten Entwicklern. Bei Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 oder Call of Duty Black Ops Cold War führt oft kein Weg um einen Gaming PC herum.

Hier sind einige aktuelle Spiele und welche durchschnittliche Leistung von einem Gaming PC für 1000 Euro zu erwarten ist:

Anno 1800: 46 Fps

Battlefield 5: 54 Fps

Call of Duty Black Ops Cold War: 63 Fps

Cyberpunk 2077: 40 Fps

Red Dead Redemption 2: 29 Fps

The Witcher 3: 51 Fps

Diese Gaming PCs sind empfehlenswert und leistbar