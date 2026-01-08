Wann ist die richtige Pflanzzeit für Dahlien?

Dahlien lassen sich pflanzen, sobald keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind - somit ist das späte Frühjahr der ideale Zeitpunkt. Selbst in milderen Regionen empfiehlt es sich, die exotischen Knollen nicht vor Anfang Mai in Beete oder Töpfe zu setzen. Falls Mitte Mai sehr kalte Nächte drohen, lassen sich die Dahlien unkompliziert mit Vlies oder einer anderen passenden Abdeckung schützen. Der richtige Pflanzzeitpunkt hängt außerdem davon ab, ob Dahlien im Topf oder Dahlienknollen verwendet werden.

Dahlienknollen lassen sich wie erwähnt bereits Anfang Mai einpflanzen. Topf-Dahlien kommen erst nach den Eisheiligen ab Mitte Mai bis Anfang Juni nach draußen - egal, ob im Topf oder ins Beet gepflanzt. Mit einer Dahlien-Schritt-für-Schritt-Anleitung ist das Einpflanzen ganz einfach. Rechtzeitig zur Pflanzzeit lassen sich in Onlineshops verschiedenste Dahlien kaufen.

Welchen Standort bevorzugen Dahlien für Garten & Balkon?

Dahlien lieben es sonnig, weshalb die Exoten an einem hellen, warmen, vollsonnigen und möglichst windgeschützten Platz im Garten oder auf dem Balkon besonders gut gedeihen. Für eine üppige Blütenpracht, die den ganzen Sommer anhält, benötigen Dahlien zudem einen lockeren, nährstoffreichen Boden.

Ob Beet oder Topf - am richtigen Standort und mit ausreichend Platz fühlen sich die Sommerblüher am Balkon ebenso wohl wie im Garten.

Wie funktioniert die Pflege von Dahlien in Beet und Topf?

Dahlien haben aufgrund der großen, weichen Blätter einen hohen Wasserbedarf. Eine tägliche Wassergabe ist daher unerlässlich und kann je nach Bodenbeschaffenheit und Temperatur variieren. An sehr heißen Tagen können die Pflanzen bereits am späten Nachmittag die Blätter hängen lassen und benötigen erneut Wasser. Zu beachten gilt generell, dass Topf-Dahlien schneller austrocknen und häufigeres Nachwässern benötigen.

Einmal in der Woche sollten die Sommerblüher einen phosphatreichen flüssigen Balkonblumendünger erhalten. Als Dünger eignen sich außerdem Hornspäne oder Schafwolle. Diese lassen sich bereits beim Einsetzen einbringen und sorgen für eine längerfristige Düngung. Ab August bereiten sich Dahlien auf den Winter vor, und weiteres Düngen ist unnötig.

Damit sich laufend neue Blütenknospen entwickeln, ist es wichtig, verblühte Blüten regelmäßig bis zum letzten Blattpaar zurückzuschneiden. Das sogenannte Ausputzen verhindert die kräftezehrende Samenbildung, und die Dahlie hat genug Kraft für neue Blüten. Weiterführende Informationen zur Pflege von Dahlien gibt es hier.

Wie lässt sich Wachstum und Blühfreude unterstützen?

Für eine möglichst frühe Blüte ist es möglich, die Knollen bereits ab Anfang April an einem hellen, warmen Platz im Haus vorzutreiben.

Dahlien bevorzugen eine Wasserzufuhr von unten, da nasses Laub zu einer Pilzerkrankung führen kann.

Mit unbehandelter Schafwolle um den Stiel lassen sich frisch gepflanzte Dahlien vor Schnecken schützen.

Dahlien sind nicht nur in Beet und Topf ein Highlight, sie machen auch in der Vase eine gute Figur. Täglicher Wasserwechsel und Kürzung des Stiels sorgen dabei für eine länger anhaltende Blütenpracht.

Wie werden Dahlienknollen im Winter gelagert?

Zeigen sich im Herbst schwarze Blätter, ist es Zeit, die Dahlienknollen auszupflanzen und frostsicher zu lagern. Nach dem Ausgraben und vorsichtigem Abklopfen der anhaftenden Erde sollten die Knollen an einem luftigen Ort trocknen. Nach ein paar Tagen wandern sie in eine mit Sand gefüllte Holzkiste und bleiben bis zum Frühling in einem frostfreien, dunklen Kellerraum.

Dahlien sorgen an sonnigen Standorten für üppige Blütenpracht

Dahlien sind mit ihren zahlreichen Formen und Farben eine hervorragende Wahl, um Garten, Balkon und Terrasse monatelang farbenfroh zu schmücken. Sie gedeihen an sonnigen, windgeschützten Standorten und sind für Töpfe und Beete gleichermaßen geeignet. Punkten können die üppigen Sommerblüher zudem mit einer relativ unkomplizierten Pflege - regelmäßige, aber nicht zu üppige Wassergaben und wiederkehrendes Ausputzen sorgen für eine langanhaltende Blütenpracht.