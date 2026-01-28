Wann? Mittwoch, 4. Februar 2026 von 17.00 bis 20.00 Uhr Wo? Gesundheitsforum im Citti-Park Anmeldung: Per Telefon 0431/50010741 oder per E-Mail an gesundheitsforum.kiel@uksh.de

Unter dem Motto "Gemeinsam einzigartig" lädt die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V. zusammen mit dem UCCSH zu einem besonderen Workshop ein. Am 4. Februar von 17 bis 20 Uhr könnt ihr im Gesundheitsforum im CITTI-PARK Kiel das therapeutische Schreiben kennenlernen. Die Veranstaltung richtet sich an Betroffene und Angehörige.

Beim therapeutischen Schreiben lernt ihr, negative Gedankenspiralen zu durchbrechen und eure Gefühle zu sortieren. Diese Methode hilft euch, mit der emotionalen Belastung einer Krebsdiagnose besser umzugehen. Ihr erfahrt praktisch, wie Schreiben zur Verarbeitung beitragen kann. Der Workshop bietet Raum für persönliche Erfahrungen.

Warum ist Gemeinschaft so wichtig?

Eine Krebsdiagnose bedeutet oft Unsicherheit, Fragen und emotionale Herausforderungen. Die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V. begleitet euch mit vielfältigen Unterstützungsangeboten – von Beratung über Information bis zu stärkenden Kursen. Jede Krebsgeschichte ist anders, doch sie verbindet Menschen auf besondere Weise. Gemeinsam ist man stärker.

Die Teilnahme ist kostenfrei, aber eine Anmeldung ist notwendig. Aufgrund begrenzter Platzanzahl meldet euch bitte unter Tel. 0431/50010741 oder per E-Mail an gesundheitsforum.kiel@uksh.de an. Nutzt diese Chance, Unterstützung zu erfahren und andere Menschen in ähnlichen Situationen kennenzulernen.

Wollt ihr mehr über Gesundheitsthemen in Kiel erfahren? Wir von kiel-magazin.de halten euch mit vielen weiteren Tipps und Terminen auf dem Laufenden.