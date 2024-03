Veranstaltungen im April auf Hof Akkerboom in Kiel

Mit dem Frühling kommt die Lust wieder rauszugehen, Veranstaltungen zu besuchen und schöne Abende zu verbringen. In Kiel gibt es viele tolle Veranstaltungsorte und Events, die man defintiv besucht haben sollte – so auch den Kultur Hof Akkerboom.

Der historisch-bäuerliche Hof dient als Kultur- und Kommunikationszentrum in dem Kieler Stadtteil Mettenhof und bietet ein abwechslungsreiches Kultur-und Unterhaltungsprogramm.

Durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter konnten die zahlreichen Räume und Gebäude ausgebaut werden und beherbergen nun ein Café, eine Holzwerkstatt, ein Backhaus und natürlich die Kulturscheune.

Auch zum Denkmal-, Landschafts und Umweltschutz trägt der Hof durch die Pflege des Hofes mit Bauerngarten, Obstgarten, einem Teich und einem naturnah belassenen Gehölz bei.

Programm vom Hof Akkerboom im April 2024

Samstag, 6. April 2024, 20.00 Uhr: Konzert mit Klaus Janke.

Samstag, 13. April 2024, 20.00 Uhr: Konzert mit "hälm nordic folk".

Sonntag, 14. April 2024, 16.00 Uhr: Multimediapräsentation: "Zwischen Ewigem Sommer und Tiefster Nacht. Schwedisch Lappland - Willkommen im Reich der Rentiere", Eintritt: 10,- Euro:

"Am nördlichen Ende Europas gibt es nicht 4, sondern 8 Jahreszeiten, nach dem Kalender der samischen Urbevölkerung. Als Journalistin und Autorin Bernadette Olderdissen dies hörte, fragte sie sich: Was wäre, wenn auch ich einmal alle 8 Jahreszeiten in Nordschweden im Takt der Natur verbringen würde? Freuen Sie sich auf Geschichten, Bilder und Videoclips aus dem bilderbuchfeinen, rauhen und herausfordernden Norden. Wir freuen uns über die Kooperation mit der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft" - Hof Akkerboom.

Sonntag, 21. April 2024, 11.00 Uhr: Aktionstag - "Hilferuf der Meere", Treffpunkt: Falkensteiner Strand, Großer Parkplatz:

Für ihr Klima- und Umweltschutzprojekt "Hilferuf der Meere" ruft der Hof Akkerboom auf gemeinsma Müll am Falkensteiner Strand zu sammeln. Der Müll wird Teil einer Ausstellung. Für Handschuhe und Sammelbehälter und Kaffee & Snacks wird gesorgt.

Samstag, 27. April 2024, 20.00 Uhr: Konzert mit "Hörbie Schmidt Band", Eintritt: 10,- Euro:

Frische Brise aus Rock, Blues, Funk, Jazz und gefühlvollen Balladen aus dem Hohen Norden – Facetten der Liebe! Hörbie Schmidt, Sänger, Gitarrist, Texter und Komponist – Ikone der Popmusik aus dem Hohen Norden – moderiert mit Witz und Charme ein buntes Musikprogramm mit eigenen deutschen Texten und kreativen Coverversionen von J. Hendrix, E. Clapton, B.B. King, G. Moore und mehr.

Sonntag, 28. April 2024, 16.00 Uhr: Konzert im "Akkerboom's Jazz Café", Eintritt: 10,- Euro (ermäßigt 5,- Euro):

German Folk Songs: Deutsche Volkslieder neu gedacht und gespielt! Viele der schönsten Melodien weltweit finden sichin der Folklore. Stefan Kuchel am Saxofon und Jan-Christoph Mohr am Piano denken diese Melodien neu, versuchen, die Lieder in einen anderen musikalischen Zusammenhang zu setzen, ohne die innere Schönheit und gradlinige Ursprünglichkeit der Volkslieder zu verlieren. Gleichzeitig kommen die Fans der Jazzmusik auf keinen Fall zu kurz!

Quelle: Hof Akkerboom