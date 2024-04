Tanz in den Mai in Kiel 2024

Das Highlight am Monat April ist definitiv sein Ende: Denn dann wird in den Mai getanzt! Ob in einem Club, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder in einem angesagten Restaurant. In Kiel und Umgebung gibt es tolle Orte, an denen ihr es am Dienstag, 30. April 2024 beim Tanzen in den Mai so richtig krachen lassen könnt.

Warum feiern wir einen "Tanz in den Mai" eigentlich?

Der "Tanz in den Mai" ist die modernere Form der vorchristlichen traditionellen Walpurgisnacht. In dieser Nacht vom 30. April zum 1. Mai hielten die Hexen insbesondere auf dem Blocksberg ein großes Fest ab.

Den "Tanz in den Mai" nennt man daher auch Hexenfeuer oder Maifeuer. Dazu wird gelegentlich am 30. April ein Maifeuer entfacht, das "die bösen Geister" vertreiben soll. Heute wird der "Tanz in den Mai" hauptsächlich wegen seiner Gelegenheit zum Tanzen und Geselligkeit gefeiert.

Hier könnt ihr in den Mai tanzen:

Freiwillige Feuerwehr Kiel-Wellsee (Kirchenberg 1) 30. April 2024, von 19.00 Uhr bis 2.00 Uhr

Cocktails, Bier vom Fass, Holzkohlegrill, Musik von Dj Andy

Eintritt mit Getränke und Essen: 45,- Euro

Kartenvorverkauf am 2., 9., und 16. April von 18.00-19.00 Uhr im Feuerwehrhaus oder per Mail an tobias.lange@ff-wellsee.de

Weitere Infos unter: feuerwehr-wellsee.de ANNA Kiel (Kaistraße 54) 30. April 2024, ab 22.00 Uhr

Musik: House, Charts & Black Beats

Eintritt: 8,- Euro (Abendkasse)

Weitere Infos unter: anna-kiel.de Traum GmbH (Grasweg 19) 30. April 2024, ab 21.00 Uhr

Musik: Ü30 & Ü30 Rock

Eintritt: 10,- Euro (Abendkasse)

Weitere Infos unter: traumgmbh.de Die Pumpe (Haßstraße 22) 30. April 2024, ab 22.00 Uhr im Saal

Salsa- und Latinoparty zum Mittanzen: Samba, Timna, Bachata und Reggaeton

Eintritt 8,- Euro

Weitere Infos unter: diepumpe.de

Wellingdorfer TV (Radsredder 35)

30. April 2024, ab 19.00 Uhr

Es wird gegrillt

Eintritt: 15,- Euro

Anmeldung bis zum 25. April telefonisch unter 0162/4437679 oder direkt am Tresen im WTV-Heim

Segler-Vereinigung Kiel e.V. (Kiellinie 215)

30. April 2024, ab 19.00 Uhr

Sektempfang und Grillbuffet

Eintritt: 35,- Euro

Anmeldung bei der OUHG Kiel-Will e.V. bis zum 19.04. (Telefon 0431-334398 oder gf@ohg-kiel.de

Weitere Infos unter: svk-kiel.de

Kieler Forstbaumschule (Düvelsbeker Weg 46)

30. April 2024, ab 20.00 Uhr

Openair Tanzveranstaltung mit Coverband "Randy"

Eintritt: 10,- Euro

Weitere Infos unter: forstbaumschule.de

