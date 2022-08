Segelkino sorgt zum dritten Mal für Kino-Feeling auf der Förde

An den ersten beiden Wochenenden im September präsentiert das Kieler-Woche-Büro in Kooperation mit den Stadtwerken Kiel nun zum dritten Mal das Kinoerlebnis der besonderen Art, bei dem Filme auf das Küstenkraftwerk projiziert werden. Aufgrund der Lichtverhältnisse konnte das Segelkino nicht während der Kieler Woche im Juni stattfinden – jetzt bietet es ein besonderes Kieler-Woche-Gefühl für "zwischendurch".

Ähnlich wie bei einem Autokino können Boote beim Segelkino in einem dafür ausgewiesenen Bereich der Förde vor Anker gehen und die ausgewählten Filme genießen – der Ton kann dabei über eine Radio-Frequenz empfangen werden.

Von Freitag, 2. September 2022, bis Sonntag, 4. September 2022 sowie von Freitag, 9. September 2022, bis Sonntag, 11. September 2022, wird täglich gegen 21.00 Uhr ein Film gezeigt.

Für das Programm sorgen in diesem Jahr das CINEMARE Internationales Meeresfilmfestival Kiel, das CinemaxX Kiel, das STUDIO Filmtheater und das Metro-Kino im Schloßhof. Der Verein ZeitZeugenStudio e.V. erinnert mit seinem "KIELympia"-Film an die Olympischen Segelwettbewerbe 1972. Und der NDR schickt den Kieler Tatort-Kommissar Borowski in den Einsatz.

Das Segelkino ist kostenfrei. Da die Plätze begrenzt sind, müssen Interessierte allerdings im Vorfeld einen Ankerplatz pro Boot reservieren. Möglich ist dies unter der Kieler Telefonnummer 901-4400 oder online unter www.terminvergabe.kieler-woche.de/tevis-kiwo/. Dabei sein können nicht nur Segelboote. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass ein Motor am Boot vorhanden ist.

Der Energieverbrauch dieser Veranstaltung ist verhältnismäßig gering: Der leistungsstarke Outdoor-Beamer, der genutzt wird, hat einen Verbrauch pro Stunde von 2,2 Kilowattstunden (KWh). Der Gesamtverbrauch aller sechs Tage liegt bei höchstens 52,8 KWh.

Weitere Informationen und mehr Details zum Programm gibt es unter www.kieler-woche.de/segelkino.

Das Programm des Segelkinos 2022

Freitag, 2. September 2022 : CinemaxX Kiel präsentiert: "Die Farbe des Horizonts"

: CinemaxX Kiel präsentiert: "Die Farbe des Horizonts" Samstag, 3. September 2022 : Metro-Kino im Schloßhof präsentiert: "Nordlicht – der Nordsee-Film"

: Metro-Kino im Schloßhof präsentiert: "Nordlicht – der Nordsee-Film" Sonntag, 4. September 2022 : CINEMARE Internationales Meeresfilmfestival Kiel präsentiert: "Sturmfahrt"

: CINEMARE Internationales Meeresfilmfestival Kiel präsentiert: "Sturmfahrt" Freitag, 9. September 2022 : ZeitZeugenStudio e.V. präsentiert: "KIELympia – Unsere Stadt und die Spiele 1972"

: ZeitZeugenStudio e.V. präsentiert: "KIELympia – Unsere Stadt und die Spiele 1972" Samstag, 10. September 2022 : STUDIO Filmtheater präsentiert: "Vor uns das Meer"

: STUDIO Filmtheater präsentiert: "Vor uns das Meer" Sonntag, 11. September 2022: NDR präsentiert: "Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes"

Quelle: Landeshauptstadt Kiel