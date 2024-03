Schlauchmagen Operation Türkei

Das Wort "Gastrektomie" bedeutet die Entfernung eines Teils oder des gesamten Magens. Der Chirurg entfernt etwa 80 Prozent des Magens und hinterlässt einen etwa bananengroßen Beutel. Bei der Operation kommen fast immer ein minimalinvasives Laparoskop und kleine Schnitte zum Einsatz.

Was macht ein gastrischer Sleeve?

Die Reduzierung der Größe des Magens ist eine einfache Möglichkeit, die Menge an Nahrung, die in einer Sitzung gegessen werden kann, zu begrenzen und führt dazu, dass man sich schneller satt fühlt.

Aber es hat auch einen weiteren Zweck: Es reduziert die Menge an Hungerhormonen, die der Magen produzieren kann. Dies hilft, Appetit und Heißhunger zu verringern und kann dazu beitragen, die Impulse zu verhindern, die dazu führen, dass Menschen das verlorene Gewicht wieder zunehmen.

Ist der gastrische Sleeve sicher?

Die Risiken der gastrischen Sleeve-Operation sind weit geringer als die Risiken von Fettleibigkeit und deren begleitenden Krankheiten. Sie hat auch niedrigere Komplikationsraten als andere gängige Operationen, einschließlich Gallenblasenentfernung und Hüftersatz.

Die meisten gastrischen Sleeve-Operationen werden mit minimalinvasiven chirurgischen Techniken durchgeführt, was weniger Schmerzen durch Einschnitte und eine schnellere Erholung bedeutet.

Wer ist Prof. Dr. Hasan Altun?

Prof. Dr. Hasan Altun hat eine Ausbildung erhalten und Erfahrung in Adipositas- und Stoffwechselchirurgie, fortgeschrittener laparoskopischer Chirurgie, robotergestützter Chirurgie und Gastrointestinalchirurgie an weltweit führenden Institutionen gesammelt.

Darüber hinaus wurde er im Jahr 2015 der erste Arzt in der Türkei, der das Zertifikat Bariatrischer Chirurg der Exzellenz auf dem Gebiet der Adipositas- und Stoffwechselchirurgie erhielt.

Er gehört zu den ersten Ärzten in unserem Land, die erfolgreich Operationen auf dem Gebiet der fortgeschrittenen laparoskopischen Chirurgie und der Adipositas- und Stoffwechselchirurgie durchgeführt haben. Außerdem ist er eines der ersten Mitglieder aus unserem Land in den führenden internationalen Gesellschaften für Adipositas- und Stoffwechselchirurgie.

Prof. Dr. Hasan Altun hat zahlreiche Artikel und Studien in renommierten Zeitschriften und wissenschaftlichen Organisationen in unserem Land und weltweit auf dem Gebiet der Adipositas- und Stoffwechselchirurgie veröffentlicht, mit der höchsten Anzahl an Patienten und Nachuntersuchungen.

Er hat zahlreiche Schulungen, Seminare und Symposien für seine Kollegen im In- und Ausland auf dem Gebiet der Adipositas- und Stoffwechselchirurgie gegeben und die Verbreitung der Adipositaschirurgie in unserem Land und vielen Ländern auf der ganzen Welt vorangetrieben.

Prof. Dr. Hasan Altun, mit über 24 Jahren Erfahrung, hat etwa 5000 allgemeine Operationen und 2000 erfolgreiche Adipositasoperationen durchgeführt und dabei einige der führenden Persönlichkeiten in der Türkei operiert, wodurch die gastrische Sleeve- und Adipositaschirurgie bekannter und weniger gefürchtet wurde.