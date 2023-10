Rössler und Schwarz – Steinmetzbetrieb und Natursteinwerk in Kiel und Gettorf

Rössler und Schwarz ist euer Ansprechpartner für Natursteinhandwerk in Kiel und Gettorf! Der 1883 in Leipzig gegründete Familienbetrieb kümmert sich nun schon seit mehreren Jahrzehnten in Kiel und Gettorf um wertvolle Schätze der Erde und findet immer wieder neue Wege, sie auf kreative Weise zu bearbeiten.

Nun wird bereits die sechste Generation der Familie Schwarz, ehemalige Rössler, angelernt – diese soll den Steinmetzbetrieb einmal weiterführen. So soll Kiel, wie in der Vergangenheit und der Gegenwart, auch in der Zukunft von der täglichen Praxis des Steinhandwerks und der Steintechnik profitieren.

Die Schwerpunkte von Rössler und Schwarz liegen vor allem bei der Gestaltung individueller Grabmale, im Rohmaterial für Bau, Küche und Bad.