"Kaufrausch" geht im Stadtmuseum zu Ende

Ausstellungen

Erlebnisraum SEALEVEL: Faszinierende Reise in die Welt der Ozeane

Ab dem 31. Januar 2025 können Besucher in den maritimen Erlebnisraum SEALEVEL in der Holstenstraße 2-12 in Kiel eintauchen. Das Projekt dient dem Meeresschutz.