Freie Kunstschule Kiel stellt aus: Künstlerisches Jahr 2024/25

Wann: Sonntag, 4. und 11. Mai 2025, 12.00 bis 14.00 Uhr Wo: Galerie der Freien Kunstschule Kiel Eintritt: frei

Vorbereitung auf Studium an der Muthesius Kunsthochschule

Das Künstlerische Jahr in der Freien Kunstschule Kiel dient als Vorbereitung auf ein Studium an der renommierten Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Unter der Leitung von Birthe Kleiter, selbst freie Künstlerin, und verschiedenen Dozentinnen und Dozenten lernen die Teilnehmenden künstlerische Techniken und bekommen Unterstützung beim Zusammenstellen ihrer Mappe für die Bewerbung an der Kunsthochschule.

Vielfältige Auswahl an Kunstwerken