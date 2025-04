"Banned Books – Zensiert, verboten, verbrannt": Ausstellung der Uni Kiel zu verbotenen Büchern

Wann: Donnerstag, 10. April, bis Mittwoch, 30. April 2025

montags bis freitags 9.00 bis 22.00 Uhr

am Wochenende 9.00 bis 20.00 Uhr Wo: Universitätsbibliothek Kiel Eintritt: frei

Die von Mitarbeitenden der UB Kiel in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Diversität und Antidiskriminierung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) kuratierte Ausstellung thematisiert das weltweite Phänomen der Buchzensur. In einer Kombination aus Postern und Vitrinen wird eine Auswahl an Werken aus dem Bestand der Bibliothek gezeigt, die wegen Themen wie Rassismus, Gewalt oder LGBTQIA+ immer wieder zensiert oder verboten wurden.

Zudem wird ein historischer Blick auf die Buchverbrennungen während der NS-Zeit geworfen, um die tiefgreifenden Auswirkungen von Zensur auf die kulturelle Freiheit zu verdeutlichen. Dr. Kerstin Helmkamp, Direktorin der UB Kiel, erklärt: "Mit dieser Ausstellung möchten wir nicht nur auf die Problematik von Buchverboten aufmerksam machen, sondern auch einen Raum für die Diskussion und das Nachdenken über die Freiheit des geschriebenen Wortes schaffen."

Verbote von Literatur weltweit

Die Ausstellung gibt einen Überblick über die verbotenen Titel und vermittelt vertiefende Informationen zu den Hintergründen und Folgen von Buchverboten. Thematisiert wird auch die aktuelle Diskussion über Buchverbote in den USA, wo vor allem Bücher über queere Themen und Identitäten verstärkt aus Schulbibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen verbannt wurden.

Anlässlich des Welttages des Buches am 23. April 2025 wird die Ausstellung durch zwei Veranstaltungen ergänzt:

Workshop zur Comic-Autobiographie "Gender Queer"

Datum: 23. April 2025

Zeit: 10.00 bis 11.00 Uhr

Ort: Digitales Lernlabor (DLL) der Universitätsbibliothek Kiel

Anmeldung: schuh@anglistik.uni-kiel.de und schewe@anglistik.uni-kiel.de

Teilnahme kostenlos

Das Englische Seminar der CAU bietet einen Workshop zur Comic-Autobiografie "Gender Queer" von Maia Kobabe an, die in den USA aufgrund ihrer queeren Thematik häufig aus Schulbibliotheken verbannt wurde. Der Fokus liegt auf den graphischen Metaphern des Buches, die die nichtbinäre Identität von Kobabe auf eindrucksvolle Weise darstellen.

Online-Vortrag "Book Bans – Celebrating the freedom to read"

Datum: 23. April 2025

Zeit: 16.30 bis 18.00 Uhr

Ort: Online über Zoom und als Livestream im Digitalen Lernlabor (DLL) der Universitätsbibliothek Kiel

Anmeldung: bis 20. April erbeten

Teilnahme kostenlos

Der zweisprachige Livestream beleuchtet die Rolle von Bibliotheken bei der Aufbewahrung und Verbreitung verbotener Literatur und untersucht, wie sich Zensurmechanismen über die Jahre verändert haben. Organisiert wird der Vortrag von der Kommission für Queere Hochschulpolitik der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen (bukof) in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk "Queerbrarians" und der US-amerikanischen NGO "Wilco Iris".

Die Ausstellung "Banned Books" ist während der regulären Öffnungszeiten auf den Flächen der Universitätsbibliothek zu sehen: montags bis freitags von 9.00 bis 22.00 Uhr, am Wochenende von 9.00 bis 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos zur Ausstellung sowie Links zur Anmeldung findet ihr online unter ub.uni-kiel.de.