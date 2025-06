"Esther, you need to grow up" – Der neue Kurzfilm von Madita Strunk

Feministische Filmkunst aus Kiel: "Esther, you need to grow up"

Madita Strunk, eine junge Regisseurin aus Kiel, verwirklicht gerade gemeinsam mit einem engagierten Team aus Filmstudentinnen und Absolventinnen aus Schleswig-Holstein und Hamburg einen besonderen Kurzfilm: "Esther, you need to grow up". Dabei handelt es sich um ein feministisches Filmprojekt, das sich mit den Herausforderungen des Aufwachsens als junge Frau in einer von Männern dominierten Gesellschaft auseinandersetzt.

Eine Geschichte, wie sie viele Mädchen erleben

Der Film erzählt Esthers Geschichte, die exemplarisch für die Erfahrungen vieler Mädchen und junger Frauen steht. Wir begleiten Esther durch verschiedene Lebensphasen – von der Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter. Dabei wird sie immer wieder mit den alltäglichen Herausforderungen konfrontiert, die das Frau-Sein in einer patriarchalen Gesellschaft mit sich bringt.

Viele Zuschauerinnen werden sich in Esthers Erlebnissen wiederfinden. Der Film möchte ihnen eine Stimme geben und zeigen: Du bist mit deinen Erfahrungen nicht allein. Gleichzeitig soll er aber auch Denkanstöße liefern und dazu anregen, kritisch zu hinterfragen, was oft als normal oder selbstverständlich hingenommen wird.

Weibliche Perspektiven vor und hinter der Kamera

Dem Team um Madita Strunk ist es ein großes Anliegen, nicht nur über weibliche Perspektiven zu erzählen, sondern sie auch hinter der Kamera sichtbar zu machen. Deshalb sind in diesem Projekt ganz bewusst alle Schlüsselpositionen mit Frauen besetzt.

Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, Stimme und Sichtbarkeit in einer Branche zu schaffen, in der Frauen noch immer unterrepräsentiert sind. Gerade einmal 22% aller deutschen Kinofilme aus den Jahren 2011 bis 2021 wurden von Regisseurinnen gedreht, wie eine Studie der Universität Rostock zeigt. Bei den Drehbüchern sieht es mit einem Frauenanteil von 37% etwas besser aus, von Gleichberechtigung kann aber auch hier noch keine Rede sein.

Deshalb sind Projekte wie "Esther, you need to grow up", die dem weiblichen Filmnachwuchs eine Plattform bieten und zeigen, wie vielfältig und spannend die Perspektiven von Frauen auf beiden Seiten der Kamera sein können, wichtig.

Ein Herzensprojekt braucht Unterstützung

Bei dem Kurzfilm handelt es sich um ein freies Projekt von motivierten jungen Filmschaffenden, die alle unentgeltlich daran arbeiten. Um die Produktion stemmen zu können, ist das Team daher neben der Förderung durch den Landesverband Jugend & Film Schleswig-Holstein auf finanzielle Unterstützung von Freiwilligen angewiesen.

Aktuell läuft dafür eine zweite Crowdfunding-Kampagne, nachdem Anfang des Jahres bei einem vorherigen Crowdfunding schon einmal 2.000 Euro zusammenkamen. Auf dieser Seite kann man bis zum 8. Juni 2025 das Projekt mit kleinen und größeren Beträgen unterstützen.

Madita Strunk und ihr Team freuen sich über jede Form der Unterstützung, sei es durch eine Spende oder durch das Teilen der Kampagne. So kann "Esther, you need to grow up" hoffentlich bald die Menschen erreichen, für die der Film gemacht ist: Mädchen und junge Frauen, die sich in Esthers Geschichte wiederfinden und durch den Film bestärkt und ermutigt werden.

Aber auch alle anderen Zuschauerinnen und Zuschauern, denen der Film einen neuen, unverstellten Blick auf die Lebensrealität junger Frauen eröffnen kann.

Kreativität und Engagement made in Schleswig-Holstein

Mit "Esther, you need to grow up" entsteht hier in Schleswig-Holstein gerade ein außergewöhnliches kreatives Projekt. Es zeigt, wie viel Potenzial, Ideenreichtum und Schaffenskraft in der jungen Generation von Filmschaffenden steckt. Und es zeigt, dass auch abseits des Mainstreams und mit kleinem Budget filmische Werke entstehen können, die eine wichtige Botschaft haben und Menschen berühren.

Dafür braucht es Menschen wie Madita Strunk und ihr Team, die mit Leidenschaft, Engagement und einem besonderen Blick auf die Welt an ihre Projekte herangehen. Wenn du auch zu den Menschen gehörst, die dieses Projekt unterstützen möchten, schau doch mal bei der Crowdfunding-Kampagne vorbei.