CBD und Melatonin zur natürlichen Behandlung bei Schlafstörungen

Da so viele Menschen Schafe zählen, werden Alternativen zu verschreibungspflichtigen Medikamenten und herkömmlichen Schlafmitteln, wie CBD- und Melatonin-Produkte, immer beliebter.

Schlafprobleme, Schlafstörungen und Einschlafschwierigkeiten

Schlafmangel kann dazu führen, dass Sie das Gefühl haben, verrückt zu werden. Er macht es nicht nur schwieriger, sich zu konzentrieren oder komplizierte Aufgaben zu erledigen, sondern kann sich auch auf unsere Stimmungen auswirken, einschließlich unseres Wohlbefindens, unserer Immunfunktion und unserer Fähigkeit, mit Stress umzugehen.

Ironischerweise kann Stress neben anderen chronischen Problemen wie Schlafstörungen oft die Ursache für einen gestörten Schlaf sein, so dass der Kreislauf von Stress und gestörtem Schlaf ohne die Hilfe natürlicher und unterstützender Schlafmittel schwer zu durchbrechen sein kann.

Es gibt viele Gründe, warum Menschen Probleme mit dem Schlaf haben. Dazu gehören Stress, überfüllte Terminkalender, ungesunde Essgewohnheiten, Bewegungsmangel, ein unausgewogener Lebensstil, Krankheiten oder eine Kombination dieser Faktoren.

Weitere Faktoren, die die natürliche Fähigkeit unseres Körpers, zu wissen, wann er wach sein muss und wann er schlafen sollte, beeinträchtigen können, sind die übermäßige Exposition gegenüber blauem Licht von Bildschirmen, die Lichtverschmutzung in den Städten und die Tatsache, dass wir zu viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringen.

CBD und Melatonin – was sind sie und wie wirken sie?

CBD und Melatonin sind beides natürliche Substanzen, von denen die eine in Cannabis Pflanzen vorkommt und die andere von unserem Körper selbst produziert wird.

CBD oder Cannabidiol ist eine der über hundert Cannabinoid Verbindungen, die in Cannabis Pflanzen vorkommen, und hat keine psychoaktiven oder süchtig machenden Eigenschaften. CBD, das über eine Reihe von CBD-haltigen Produkten eingenommen werden kann, darunter Tropfen, Öle, Kapseln, Cremes und Gele, bindet an die Rezeptoren des körpereigenen Endocannabinoid-Systems.

Auf diese Weise fördert CBD eine Reihe von positiven Effekten im Körper, wie z.B. die Verringerung der Auswirkungen von Stress, die Beruhigung des Körpers und die Unterstützung der natürlichen Heilungsprozesse des Körpers.

Melatonin, das "Schlafhormon", das in der Zirbeldrüse in unserem Gehirn produziert wird, ist weitgehend für die Regulierung unseres zirkadianen Rhythmus, also des Schlaf-Wach-Rhythmus, verantwortlich. Wenn die Melatoninproduktion gestört ist, was durch viele Faktoren, wie z.B. Stress, geschehen kann, ist auch unser Schlafverhalten gestört.

In Kombination können CBD und Melatonin aufgrund ihrer individuellen Eigenschaften und Funktionen im Körper eine äußerst positive Wirkung auf Menschen haben, die aufgrund von Schlafstörungen, Burnout oder dem allgemeinen Stress des täglichen Lebens Probleme mit dem Schlaf haben.