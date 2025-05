"Ask a student": Studienorientierung auf Augenhöhe an der Uni Kiel

Wann: 12. Mai bis 19. Juni 2025 Anmeldung: uni-kiel.de

Authentische Eindrücke vom Studienalltag

Das Besondere an "Ask a student" ist, dass die teilnehmenden Studieninteressierten die Möglichkeit haben, einer Person Fragen zu stellen, die sich selbst mitten im Studium befindet. So erhalten sie authentische Eindrücke über den Uni-Alltag und das Campusleben direkt von jemandem, der das Fach studiert.

In der letzten Runde konnten so bereits 100 Studieninteressierte wertvolle Erfahrungen in 19 verschiedenen Fächern sammeln. Im kommenden Semester ist zum ersten Mal auch das Fach Agrarwissenschaften mit dabei.

Anmeldung ab sofort möglich

Die Teilnahme an "Ask a student" ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Interessierte können sich ab sofort für einen der Termine zwischen dem 12. Mai und 19. Juni anmelden und aus einem breiten Fächerangebot wählen.

"Das Angebot ist eine tolle Möglichkeit, um sich nah am Wunschfach über das Studium zu informieren", sagt Annika Voß, die das Programm gemeinsam mit ihrer Kollegin Dr. Kathrin Ludwig koordiniert. "Wir freuen uns, wenn Schulen, (angehende) Lehrkräfte bzw. Kolleginnen und Kollegen und natürlich Studieninteressierte auf das Programm aufmerksam machen."

Programm findet jedes Semester statt

"Ask a student" ist ein wiederkehrendes Angebot des Referats Lehrentwicklung und findet jedes Semester statt. Somit haben Studieninteressierte regelmäßig die Möglichkeit, sich aus erster Hand über das Wunschstudienfach zu informieren und wertvolle Einblicke zu gewinnen.

Weitere Informationen zum Programm sowie das Anmeldeformular sind unter uni-kiel.de zu finden. Bei Fragen steht das Team des Referats Lehrentwicklung gerne zur Verfügung.