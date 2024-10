Zufriedenheitsumfrage in Kieler Bussen startet im November

Rund um die Stadt

Kieler "Kaiserbaustelle": Kreuzung Ostring über Theodor-Heuss-Ring gesperrt

Die umfangreichen Straßenbauarbeiten im Theodor-Heuss-Ring in Kiel gehen in die letzten Bauabschnitte. Seit 21. Oktober steht eine Vollsperrung der Kreuzung Ostring an.