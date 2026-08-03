Wann? 21. bis 30. August 2026 Wo? Germaniahafen Eintritt: ab 21,50 Euro Tickets: Direkt hier bestellen*

Was erwartet euch bei Waterland?

Eine einzigartige Zirkusmanege verwandelt sich in eine Wasserfläche, auf der Artisten ihre Kunststücke vorführen. Tausende leuchtende Fontänen schießen tonnenweise Wasser in die Höhe und schaffen einen märchenhaften Regen. 30 Tonnen Wasser schweben in der Luft unter der Zirkuskuppel. Die modernste Technik mit Hunderten von Licht- und Soundeffekten taucht euch in eine erstaunliche Atmosphäre ein.

Welche Acts könnt ihr erleben?

Die Show kombiniert anspruchsvolle und gefährliche Acts aus allen Zirkusgenres. Charmante Meerjungfrauen und Quallen empfangen euch im Unterwasserreich. Lustige Clowns und verzweifelte Piraten sorgen für Unterhaltung. Die Bewohner des Wasserreichs beherrschen nicht nur das Element Wasser, sondern auch Feuer. Das AQUA-Ballett und Show-Ballett werden eure Vorstellungskraft erobern.

Warum ist diese Show besonders?

Waterland ist der einzige Zirkus in Europa mit Wasser-Artisten. Die kreative Regieentscheidung verbindet Acts unter Wasser, auf dem Wasser, an Land und in der Luft. Designer-Kostüme in prächtigen Farben unterstreichen die märchenhafte Atmosphäre. Eine Liebesgeschichte zwischen Himmel und Erde wird von Sternen erzählt, die sich im Wasser spiegeln. Die magische Insel Waterland lässt euch Zeuge der Geburt von Illusionswundern werden.

Für wen eignet sich die Show?

Waterland ist eine feeenhafte Show für die ganze Familie. Die Kombination aus Wasser, Licht und Artistik zieht nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene in ihren Bann. Die Show bietet einen atemberaubenden Wasserfall von Emotionen, in den ihr gemeinsam eintauchen könnt. Gönnt euren Kindern ein echtes Märchen und erlebt selbst unvergessliche Momente.

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