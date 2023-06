Zero Waste Picknick auf der Holtenauer

Wann? Samstag, 15. Juli 2023, 12.00 bis 21.00 Uhr Wo? Holtenauer Straße Eintritt: frei

Die Interessengemeinschaft "die holtenauer" e.V. ruft gemeinsam mit dem Umweltschutzamt der Landeshauptstadt Kiel alle Bürgerinnen und Bürger zum ZERO WASTE Picknick mitten auf die Holtenauer Straße. Sie ist am Samstag, den 15. Juli 2023, ab Vormittag bis abends für den Verkehr gesperrt. Mit dem Aufruf zum abfallfreien Picknick knüpfen die Veranstalter an die Tradition der beliebten Umweltfeste auf der Holtenauer Straße an.

Kernsymbol dieser ab 1994 jährlich wiederkehrenden Aktion war ein XXL-Picknicktisch, an dem sich Menschen aus den umliegenden Quartieren mit ihren Picknickkörben auf der Straße trafen. Gebrauch von Mehrweg-Geschirr sowie Abfallvermeidung waren und sind erneut zentrales Anliegen. Das Anfang des Jahres erhaltene Zertifikat Kiels als "Zero Waste City" verpflichtet zum Handeln.

In diesem Jahr soll der ab 12.00 Uhr bereitgestellte Picknicktisch eine Gesamtlänge von 440 Metern erreichen. Er zieht sich auf einer Fahrspur von der Jungmannstraße bis hoch zur Kreuzung Höhe Waitzstraße. Den übrigen Straßenraum teilen sich im Quartier ansässige Vereine, Organisationen und Gewerbetreibende mit Umweltschutzinitiativen. Gemeinsam verwandeln sie die ansonsten verkehrsreiche Kreisstraße in eine Meile, auf der Kinder mit Straßenkreiden malen und spielen, alle zur Live-Musik tanzen und Nachbarn sich zum Klönschnack verabreden können.

Parallel zum Start des Rahmenprogramms ab 14.00 Uhr lädt das Umweltschutzamt alle Besucherinnen und Besucher mit Mehrwegbechern zum Kaffee aus fairem Handel ein – zumindest so lange der Vorrat reicht. Anlaß ist das zehnjährige Jubiläum Kiels als "Fairtrade-Stadt". Für Kinder steht Apfelsaft aus regionaler Erzeugung bereit. Bringt von daheim eure Gläser oder Becher mit!

Pünktlich um 21.00 Uhr wird die Straßensperrung aufgehoben.

Die Interessengemeinschaft "die Holtenauer" vereint etwa 150 Mitglieder, darunter Handel, Dienstleister, städtische Einrichtungen wie das Theater Kiel sowie ehrenamtlich geführte Initiativen rund um die Holtenauer Straße. 2022 feierte der Verein seine Gründung vor 50 Jahren. Die Unterstützung des Umweltschutzes ist laut Satzung eines der Vereinsziele.

Quelle: die Holtenauer