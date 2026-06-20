Was erwartet euch bei der Aktion?

Ihr könnt eure ganz persönliche Perspektive auf Gemeinschaft künstlerisch ausdrücken. Ob Zeichnung, Collage, Text, Fotografie oder ein völlig individuelles Format, eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Aktion wird vom Fachdienst "Inklusion und Älter werden im Quartier" koordiniert und lädt zum Mitmachen ein.

Eure Kunstwerke könnt ihr bis zum 17. August in einer Kieler anna während der Sprechstundenzeiten einreichen. Jede Anlaufstelle wählt ein Werk aus, das dann in den stadtweiten Wettbewerb geht. Die Kontakte und Öffnungszeiten findet ihr online.

Preise für die besten Kunstwerke

Im September werden die drei erstplatzierten Kunstwerke in feierlichem Rahmen prämiert. Eure Beiträge können außerdem in Ausstellungen, bei Veranstaltungen und in digitalen Formaten präsentiert werden. So wird das gelebte Miteinander in Kiel kreativ dokumentiert und die Vielfalt der Ortsteile sichtbar gemacht.

Seit zehn Jahren sind die Anlaufstellen Nachbarschaft feste Anlaufpunkte für Begegnung und Austausch in den Kieler Stadtteilen. Sie fördern das nachbarschaftliche Miteinander und stärken die Gemeinschaft vor Ort. Die Jubiläumsaktion unterstreicht diese wichtige Rolle im Kieler Stadtleben.

Ihr möchtet mehr über lokale Initiativen und Veranstaltungen erfahren? Wir von kiel-magazin.de halten viele weitere Anregungen für euch bereit.