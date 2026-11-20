Vier soziale Einrichtungen nehmen an der Aktion teil und ermöglichen gezieltes Helfen. Das St. Antoniushaus, die Gemeinschaftsunterkunft Schusterkrug, das Familienzentrum Gaarden und die Kita Gotlandwinkel haben die Wünsche ihrer Schützlinge gesammelt. Philipp Dornberger vom Kieler-Woche-Büro betont, wie wichtig diese gemeinsame Initiative ist. Mit der Unterstützung werden Kinderaugen zum Leuchten gebracht.

Der festlich geschmückte Tannenbaum wird ab dem 19. November 2026 mit 310 Wunschkarten bestückt. Darauf haben Kinder ihre Herzenswünsche notiert, die erfüllt werden können. Einfach eine Karte mitnehmen, das gewünschte Geschenk besorgen und es bis zum 8. Dezember 2026 im Kieler-Woche-Büro im Rathaus abgeben. So erreichen die Präsente rechtzeitig zur großen Bescherung ihre kleinen Empfänger.

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Der Rotaract Club Kiel sammelt vom 23. November bis 12. Dezember im CITTI-PARK Geschenke für soziale Einrichtungen. Gesellschaftsspiele, Malbücher, Stifte, Puzzles oder Holzspielzeug sind willkommene Präsente. Auch neuwertige gebrauchte Spielsachen werden gerne angenommen, allerdings keine Kuscheltiere oder Lebensmittel. Die Geschenke gut verpacken und Altersgruppe und Geschlecht auf einem Zettel vermerken.

Insgesamt werden rund 800 Kinder aus zehn Einrichtungen beschenkt. Der Rotaract Club Kiel übergibt in der Woche vor Heiligabend alle gesammelten Geschenke an die teilnehmenden Organisationen. Diese verteilen die Präsente pünktlich zur Bescherung an die Familien. Besonders gesucht sind auch Geschenke für Kleinkinder bis drei Jahre.

Der Sophienhof setzt seine beliebte Tradition fort und schmückt einen eigenen Wunschbaum im Obergeschoss neben dem Food-Court. Ab dem 30. November um 10 Uhr lassen sich dort Wunschzettel aussuchen und erfüllen, anschließend das gewünschte Geschenk kaufen und es bis zum 8. Dezember an der Kundeninformation im Erdgeschoss abgeben. Der Sophienhof-Weihnachtsmann übernimmt dann die Verteilung an die Kinder.

Mit kleinen Gesten lässt sich in der Adventszeit Großes bewirken und Kinderträume wahr werden lassen. Die Wunschbaum-Aktionen machen es leicht, gezielt zu helfen und Freude zu schenken. Ob im Rathaus, im CITTI-PARK oder im Sophienhof, überall warten Wünsche darauf, erfüllt zu werden. Die Unterstützung sorgt dafür, dass auch Kinder aus schwierigen Verhältnissen ein schönes und gemütliches Weihnachtsfest erleben dürfen.

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