Nisthilfen für den heimischen Garten herstellen

Die Kieler Ratsversammlung hat 2020 den Antrag "Förderung des ökologischen Gärtnerns" beschlossen. Für die Umsetzung des Beschlusses bietet das Umweltschutzamt mit zwei Kooperationspartnern – der Kieler Regionalgruppe des Naturgarten e.V. und dem Permakulturzentrum Kiel e.V. – auch Veranstaltungen für organisierte und private Kleingärtner an.

Ein praxisnaher Workshop, bei dem Interessierte Nisthilfen für die Gartenfauna hergestellt können, findet am Samstag, 2. April 2022, von 14.00 bis 18.00 Uhr statt. Die Regionalgruppe Kiel des Naturgarten e.V. gibt den kostenfreien Workshop in der Kleingartenanlage Prüner Schlag, Parzelle 411. Der Eingang zur Anlage befindet sich am Hasseldieksdammer Weg gegenüber den Kilia-Sportplätzen.

In drei Kleingärten können die Teilnehmer Elemente eines naturnahen Kleingartens bauen und etwas über deren Bedeutung erfahren. Jeder Teilnehmer kann eine Reisighecke, eine Trockenmauer, einen Miniteich, eine Vogeltränke, einen Kräuterrasen unter einem Obstbaum herstellen und auch eine Wildbienen-Nisthilfe zum Mitnehmen. Zudem erhalten die Teilnehmenden die Bauanleitungen der hergestellten Elemente. Die Wildbienen-Nisthilfe kann später im eigenen Kleingarten angebracht werden.

Eine Anmeldung bei Heinke Marxen-Drewes von Naturgarten e.V. unter der Telefonnummer 04340-402374 oder via Mail an info@marxen-drewes.de ist erforderlich.

Als Ansprechpartnerin beim Umweltschutzamt ist Nicoline Henkel per Mail an Nicoline.Henkel@kiel.de erreichbar. Teilnehmer sollten festes Schuhwerk tragen und Handschuhe sowie einen Spaten mitbringen. Für Getränke und eine kleine Stärkung wird gesorgt.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel