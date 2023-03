Women Science Show im Studio Filmtheater Kiel

Wann? Donnerstag, 9. März 2023, 19.00 Uhr Wo? STUDIO Filmtheater Kiel Eintritt: frei

Wie funktioniert Forschung? Wer sind die Menschen hinter den Projekten? Warum brennen sie für das, was sie tun? Gibt es dabei eine weibliche Perspektive? Diese und weitere Fragen sind Thema der "Women Science Show", die das Graduiertenzentrum am Donnerstag, 9. März 2023, um 19.00 Uhr in Kooperation mit dem STUDIO Filmtheater veranstaltet. Anlass ist der Weltfrauentag am 8. März.

"Die Science Show bietet Doktorandinnen den Raum, ihrer Forschung ein Gesicht zu geben. Indem sie ihre Passion mit dem Publikum teilen, lassen sie eine Verbindung zwischen sich, dem Publikum und zu ihren Themen entstehen und leben", so Ulf Evert, der Koordinator für Science Dialog Aktivitäten an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU).

Die Vorträge selbst sollen Mut machen und Lust darauf wecken, die Forschungskarrierelaufbahn einzuschlagen. Ein weiteres Thema des Abends ist, wie herausfordernd dieser Weg besonders für Frauen sein kann. Im Anschluss an die Talks können die Besucher:innen in Kinoatmosphäre mit den Frauen rund um die Wissenschaft und die Rahmenbedingungen diskutieren. Dabei liegt der Duft von Popcorn in der Luft und an der Bar können sich Getränke und Snacks dazu geholt werden.

Auf dem Twitter-Kanal des Graduiertenzentrums gibt es vorab die Möglichkeit, die Sprecherinnen kennenzulernen: @wisstransfer, https://twitter.com/wisstransfer.

Das Programm und nähere Informationen finden Interessierte auf www.scienceshow.uni-kiel.de/de

Line-Up

Duygu Dengiz – Inorganic Functional Materials

Henrike Schmidt – Marine Biogeochemische Modellierung

Isabel Kremin – Dynamik des Ozeanbodens

Madiha Malik – Klinische Pharmazie

Magdalena Gatta Rosemary – Nachhaltigkeit, Gesellschaft und Umwelt

Merve Genç – Internationale Politische Soziologie

Hristin Nyhoegen – RG Stochastic Evolutionary Dynamics

Quelle: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel