Gleichzeitig ist das Angebot an Systemen mittlerweile so vielfältig, dass die Entscheidung vielen Eigentümerinnen und Eigentümern schwerfällt. Dieser Ratgeber gibt einen Überblick über gängige Optionen, zeigt worauf bei der Auswahl geachtet werden sollte und liefert praktische Tipps für den Umstieg.

Warum lohnt sich ein neues Heizsystem überhaupt?

Ältere Heizanlagen arbeiten häufig ineffizient und verbrauchen mehr Energie, als eigentlich nötig wäre. Wer schon länger mit einem in die Jahre gekommenen Kessel im Keller lebt, merkt das meist zuerst an der Nebenkostenabrechnung. Hinzu kommt, dass viele Modelle ab einem gewissen Alter ohnehin ausgetauscht werden müssen, da gesetzliche Vorgaben eine Weiternutzung nach einer bestimmten Zeit ausschließen. Eine Modernisierung bringt also gleich mehrere Vorteile mit sich, die über den reinen Austausch hinausgehen:

niedrigere Heizkosten durch einen besseren Wirkungsgrad

durch einen besseren Wirkungsgrad weniger CO2-Ausstoß und ein geringerer Ressourcenverbrauch

und ein geringerer Ressourcenverbrauch ein höherer Wohnkomfort dank gleichmäßiger Wärmeverteilung im ganzen Raum

eine Wertsteigerung der Immobilie, die sich bei einem Verkauf oder einer Vermietung bemerkbar macht

Welche Heizsysteme kommen für die Modernisierung infrage?

Auf dem Markt gibt es inzwischen eine große Auswahl an Systemen, die sich in Anschaffungskosten, Betrieb und Eignung für unterschiedliche Wohnsituationen unterscheiden. Für Mehrfamilienhäuser eignen sich oft andere Lösungen als für eine einzelne Eigentumswohnung, weshalb sich ein Blick auf die gängigsten Varianten lohnt.

Wärmepumpe: Sie nutzt Umweltwärme aus Luft, Erdreich oder Grundwasser und gilt aktuell als eine der beliebtesten Alternativen zu fossilen Heizsystemen, gerade in gut gedämmten Neubauten oder sanierten Bestandsgebäuden.

Sie nutzt Umweltwärme aus Luft, Erdreich oder Grundwasser und gilt aktuell als eine der beliebtesten Alternativen zu fossilen Heizsystemen, gerade in gut gedämmten Neubauten oder sanierten Bestandsgebäuden. Gasbrennwertheizung mit Hybridlösung: Wer eine bestehende Gasheizung nicht komplett ersetzen möchte, kombiniert sie häufig mit Solarthermie oder einer kleinen Wärmepumpe.

Wer eine bestehende Gasheizung nicht komplett ersetzen möchte, kombiniert sie häufig mit Solarthermie oder einer kleinen Wärmepumpe. Pelletheizung: Sie verbrennt gepresste Holzreste und punktet mit einer guten Klimabilanz, benötigt jedoch Platz für die Lagerung der Pellets.

Sie verbrennt gepresste Holzreste und punktet mit einer guten Klimabilanz, benötigt jedoch Platz für die Lagerung der Pellets. Fernwärme: In vielen Kieler Stadtteilen ist ein Anschluss an das örtliche Fernwärmenetz möglich, was Eigentümer von der Wartung einer eigenen Anlage entlastet.

In vielen Kieler Stadtteilen ist ein Anschluss an das örtliche Fernwärmenetz möglich, was Eigentümer von der Wartung einer eigenen Anlage entlastet. Infrarotheizung: Für einzelne Räume oder als Ergänzung zu einem bestehenden System bietet Wärme wie von der Sonne mit moderner Infrarotheizung eine unkomplizierte Lösung, die ohne aufwendige Rohrleitungen auskommt und schnell nachgerüstet werden kann.

Gut zu wissen:

Nicht jedes System passt zu jedem Gebäude. Der Dämmzustand, die vorhandene Heizfläche und die Größe der Wohnung beeinflussen, welche Lösung am Ende wirklich Energie einspart. Eine unabhängige Energieberatung vor Ort hilft dabei, die passenden Optionen einzugrenzen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

Wie findet man das passende System für die eigene Wohnung?

Bevor die Entscheidung für ein bestimmtes Modell fällt, lohnt sich ein genauer Blick auf die individuelle Wohnsituation. Denn was in einem frisch gedämmten Einfamilienhaus gut funktioniert, muss in einer Altbauwohnung mit dicken Wänden noch lange nicht die beste Wahl sein. Folgende Fragen helfen bei der Orientierung:

Wie ist der aktuelle Dämmzustand des Gebäudes und lohnt sich eine zusätzliche Sanierung der Fassade?

der Fassade? Handelt es sich um eine einzelne Wohnung oder soll das gesamte Haus versorgt werden?

Wie viel Platz steht für Technik, Speicher oder Brennstofflagerung zur Verfügung?

Welches Budget ist für Anschaffung und laufenden Betrieb vorgesehen?

Ein Fachbetrieb kann anhand eines hydraulischen Abgleichs zudem feststellen, ob die vorhandenen Heizkörper überhaupt zur neuen Anlage passen oder ob zusätzliche Anpassungen nötig sind. Wer sich vorab über die verschiedenen Optionen informiert, etwa auf Portalen wie Effizienzhaus Online, geht mit einem viel besseren Gefühl in das Beratungsgespräch. Auch beim Thema Wohnkomfort insgesamt zahlt sich eine durchdachte Planung aus, wie unser Beitrag zur bewussten Gestaltung der eigenen vier Wände zeigt.

Was kostet die Modernisierung und welche Förderungen helfen dabei?

Die Kosten für ein neues Heizsystem variieren stark je nach Technik, Gebäudegröße und dem Aufwand für den Einbau. Eine Wärmepumpe liegt inklusive Installation häufig zwischen 15.000 und 30.000 Euro, während eine Infrarotheizung für einzelne Räume schon für wenige Hundert Euro zu haben ist. Wichtig dabei: Der Staat unterstützt den Umstieg auf klimafreundliche Systeme mit Zuschüssen, die einen erheblichen Teil der Investitionskosten abdecken können. Ein Vergleich der aktuellen Förderprogramme lohnt sich deshalb vor jeder Entscheidung.

Tipp für Eigentümer:

Fördermittel sollten immer vor Vertragsabschluss mit dem Handwerksbetrieb beantragt werden, da ein bereits unterschriebener Auftrag die Bewilligung häufig ausschließt. Ein Energieberater kann bei der Antragstellung unterstützen und gleichzeitig prüfen, welche Kombination aus Dämmung und Heiztechnik am meisten bringt.

Was bleibt bei der Wahl des neuen Heizsystems am Ende wichtig?

Am Ende gibt es nicht die eine richtige Heizung, die für jede Wohnung gleichermaßen passt. Wer modernisiert, sollte sich Zeit nehmen, verschiedene Angebote einholen und die eigene Wohnsituation ehrlich einschätzen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Wichtig ist dabei vor allem, dass Dämmung, Heizsystem und persönliche Bedürfnisse zusammenpassen, denn nur so entsteht am Ende eine Lösung, die über viele Jahre hinweg zuverlässig funktioniert und gleichzeitig die Kosten im Rahmen hält. Wer diesen Weg sorgfältig geht, profitiert am Ende gleich doppelt: von niedrigeren Nebenkosten und von einem Zuhause, das sich das ganze Jahr über angenehm anfühlt.