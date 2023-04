"Woche gegen Vorurteile" an der Kieler Universität

Wann? 17. bis 21. April 2023, 10.30 bis 20.00 Uhr Wo? Christian-Albrechts-Platz (Audimax-Vorplatz) und Düsternbrooker Weg 2 (Seeburg) Eintritt: frei

Das Thema dieser Projektwoche könnte kaum universeller und interdisziplinärer sein, denn Vorurteile betreffen uns alle. Sie können verletzen, zu Missverständnissen führen, aber auch unseren Alltag erleichtern. Doch wie entsteht Voreingenommenheit? Die "Woche gegen Vorurteile" will der Sache auf den Grund gehen und verstehen, was die Ursachen für Vorurteile sind und wie man sie überwinden kann.

Das Programm der Projektwoche macht deutlich, dass der Kampf gegen Vorurteile nur durch aktive Auseinandersetzung mit dem Thema und einer Handlungsbereitschaft zu führen ist. Aus diesem Grund sind die Workshops interaktiv gestaltet und regen zum Mitmachen und -denken an.

Der Initiator des Projekts Professor Ulrich Hoinkes betont: "Unser erlerntes Wissen soll auch zum Handeln anleiten. Die Woche gegen Vorurteile will das verdeutlichen. Sie setzt einen Schwerpunkt auf Partizipation und will Studierende und Dozierende auf dem Campus zum Mitgestalten anregen."

Das Herzstück der Themenwoche bildet die Kunstinstallation "Vorurteils-Orakel" von der schweizerischen Aktivistin Sonja Koch. Hier werden bereits gesammelte Vorurteile sichtbar gemacht und ergänzt durch die der Teilnehmenden. Dies soll eine Plattform schaffen, um sich schriftlich oder in Form von Gesprächen darüber auszutauschen und Denkanstöße zu schaffen.

Verschiedene Workshops, ein Open Space und Kurzfilme liefern weitere Impulse, um in den Austausch zu gehen und Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, die sich gegen Vorurteile einsetzen.

Unterstützt wird die "Woche gegen Vorurteile" von dem Anxiety Culture Projekt (ACP), das seit 2015 an der CAU interdisziplinäre und internationale Projekte zu Angstkulturen durchführt. Die Programmlinie des ACP setzt sich dafür ein, Ängste, die aus unserer problembeladenen Gegenwart entstehen, der Zuversicht gegenüberzustellen, sie zu reflektieren und abzubauen. Ziel ist es, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und optimistischer in eine gemeinsame Zukunft zu blicken.

Studierende präsentieren außerdem in der Projektwoche Kurzvideos, die sie im Rahmen der universitären Lehre erstellt haben. Die Qualitäts-und Lehrentwicklung an der CAU fördert das Programm "Filmmaking by Students", woraus auch internationale Kooperationen mit anderen Universitäten entstanden.

Studierende und Dozierende aller Fakultäten sowie die interessierte Öffentlichkeit können an dem bunten Programm auf dem Audimax-Vorplatz (Christian-Albrechts-Platz 2) und an der Seeburg (Düsternbrooker Weg 2) teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hier geht es zum vollständigen Programm der "Woche gegen Vorurteile".

Quelle: Uni Kiel