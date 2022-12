So viel Erholung bietet Deutschlands hoher Norden im Winter

Norddeutschland im Winter erkunden

Wie man es sich in der kalten Zeit des Jahres bequem macht, weiß man in Norddeutschland nur zu gut. Spezialitäten wie der Pharisäer wurden eigens dafür erfunden. Heiße Tees, leckerer Kuchen und andere Köstlichkeiten werden aufgetischt. Nach einem Winterspaziergang bieten die Sauna oder Thermalbäder Gelegenheit zum Aufwärmen. Norddeutschland hat viele Bäder. Manches gibt Dir die Gelegenheit, im warmen Wasser zu entspannen und währenddessen den Blick über die winterliche Eislandschaft oder die Küste wandern zu lassen.

Apropos Küste, fast überall in Norddeutschland kannst Du Inseln wie Festlandstrände, Naturschutzgebiete und Metropolen, alte Seebäder und neue SPA-Einrichtungen gleichermaßen erreichen. Ein Winterurlaub im hohen Norden gibt Dir vielfältige Möglichkeiten zur Erkundung der Region. Von persönlichen Vorlieben unbenommen solltest Du in jedem Fall einen Spaziergang im Seewind machen. Seewind bläst alle Sorgen aus dem Kopf. Zudem ist die salzige Luft gesund für die Bronchien. Selbst das winterliche Grau der Wolken wirkt in Norddeutschland ansprechend und hat eine eigentümliche Tiefenwirkung, die beruhigend wirkt.

Top 5 Reiseziele in Norddeutschland

1. Sylt: Die Perle der Nordsee verspricht im Winter echte Erholungsqualitäten. Während die beliebteste Nordfriesische Insel zu anderen Zeiten des Jahres von Touristen überlaufen ist, kannst Du – vom Jahreswechsel und den Weihnachtsfeiertagen abgesehen – jetzt in aller Ruhe Winterurlaub machen. Beinahe die gesamte Insel steht unter Naturschutz. Der Nationalpark Wattenmeer bietet viele Gelegenheiten für Erkundungen. Mit der Fähre kannst Du von Deutschlands nördlichstem Ort auf eine der nordfriesischen Nachbarinseln oder nach Dänemark übersetzen.

2. Rügen: Rügen liegt vor der Ostseeküsten Mecklenburg-Vorpommerns. Auf der mit dem Zug erreichbaren Insel findet sich das traditionsreiche Ostseebad Binz. Unzählige Erholungshotels und Wellnessangebote stehen zur Verfügung. Darüber hinaus kannst Du auf der Insel die berühmten Kreidefelsen besuchen, die Caspar David Friedrich gemalt hat. Von ihnen geht im Winter eine romantische Stimmung aus. Einen Besuch dieses Ortes wirst Du nicht vergessen.

3. Lübeck: Lübeck gilt als Mutterstadt der Hanse. Wenn Du den norddeutschen Charme näher kennenlernen willst, liegst Du hier auf jeden Fall richtig. Aufgrund der Geschichte des Unternehmens Niederegger gilt Lübeck als Marzipanhauptstadt. Die Stadt hat ein eigenes Marzipanmuseum, das Du besuchen kannst. Schöne Weihnachtsmärkte kannst Du in der Adventszeit besuchen und auf den Spuren von Thomas Mann und den Buddenbrooks wandern.

4. Sankt Peter-Ording: Eine große Tradition als Seebad hat Sankt Peter-Ording. Dank der eigenen Schwefelquelle hat sich der Ort früh zum Nordseeheilbad und Kurort entwickelt und bietet bis heute ein breit gefächertes Angebot an Wellness-Anwendungen. Schiffsausflüge zu den Inseln und eine weitere Erkundung der Umgebung ist von dem Ort aus ein Kinderspiel.

5. Hallig Hooge: Du suchst einen abgeschiedenen und ungestörten Winterurlaub? Dann könnte ein Urlaub auf einer Hallig das richtige Ziel sein. Die kleinen, ungeschützten Marschinseln werden bei starken Fluten nahezu komplett überschwemmt. Wenn "Land unter" ist, ragen allein die auf Warften errichteten Häusern noch aus dem Wasser heraus. Ein solches Erlebnis bekommst Du nirgends sonst geboten.

Reiseplanung leicht gemacht

Norddeutschland lässt sich mit der Bahn einfach erreichen. Selbst manche Insel wird über einen Damm mit dem Zug befahren. Bei anderen Zielen musst Du für das letzte Stück auf eine Fähre umsteigen. Die Bahn hat den Zugverkehr auf norddeutschen Streckennetzen in den letzten Jahren sogar ausgebaut und Schleswig-Holstein unterstützt eine nachhaltige Mobilität mit vielen regionalen Angeboten. Das Reiseportal Omio bietet einen schnellen Überblick über Zugverbindungen und preiswerte Bahntickets.

Passende Winterbekleidung nicht vergessen

Damit Du bei Deinem Winterurlaub nicht frösteln musst, solltest Du die richtige Winterkleidung für die Reise einpacken. Da im Norden mehr Wind weht, sind Mütze und Schal unbedingt empfehlenswert. Winterstiefel solltest Du in Deinen Reisekoffer packen. Nimm einen Regenmantel oder andere Kleidung mit, die Dich vor nassem Nieselregen schützt. Mancher Einheimische setzt dabei auf den bekannten Friesennerz. Damit es Dir darunter nicht zu kalt wird, ziehst Du am besten mehrere Schichten an Kleidung an.

Norddeutschland bietet einen aktiven und erholsamen Winterurlaub. Wenn Du im Winter zur Ruhe kommen willst, gibt es kein besseres Urlaubsziel. Der Wechsel zwischen rauer Natur und Wellness, kuscheligen Erholungsmöglichkeiten und einem tollen kulinarischen Angebot spricht für sich.