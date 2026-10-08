Wann? Eröffnung am 11. November 2026, 16.00 Uhr, weitere Veranstaltungen bis 18. Dezember 2026 Wo? Sandhafen Kiel Tickets: per Mail unter: moin@sandhafen.de

Was erwartet euch bei der Winterolympiade?

Die SANDHAFEN Winterolympiade ist eure perfekte Outdoor Weihnachtsfeier mit maritimem Charme. Ihr spielt in Teams bei Sackloch, Wikingerschach, Stakk und dem legendären "Stapellauf", alle Spiele werden professionell betreut. Zwischen den Challenges entspannt ihr in beheizten Zelten vor der Containerbar mit Blick auf die Förde. Glühwein, Snacks und eine Urkunde für die Sieger runden das Erlebnis ab.

Welche Pakete stehen zur Auswahl?

Ihr wählt zwischen drei Paketen:

Basic: 30,- Euro pro Person mit allen Spielen, Betreuung, Urkunde und 2x Glühwein.

mit allen Spielen, Betreuung, Urkunde und 2x Glühwein. Premium: 40,- Euro pro Person bietet zusätzlich 10 € Freiverzehr und einen warmen Apfelstrudelshot.

bietet zusätzlich 10 € Freiverzehr und einen warmen Apfelstrudelshot. Das Rundum Sorglos Paket: 50,- Euro pro Person enthält außerdem eine SANDHAFEN Mütze oder weitere 12,- Euro Freiverzehr plus einen zweiten Apfelstrudelshot.

Wie wird der SANDHAFEN zum Firmenweihnachtsmarkt?

Für größere Gruppen mietet ihr den gesamten SANDHAFEN exklusiv und verwandelt ihn in euren persönlichen Weihnachtsmarkt. Flexible Termine, individuelle Food und Getränkestationen sowie beheizte Zelte schaffen eine einzigartige Atmosphäre. Musik, Licht, Dekoration und interaktive Spiele gestaltet ihr nach euren Wünschen. Der Mindestumsatz liegt bei 2.500,- Euro netto.

Welche Speisen sind bei exklusiven Events möglich?

Ihr wählt zwischen SANDHAFEN Food wie Loaded Fries, Currywurst oder Chili sin Carne und regionalen Foodtrucks für mehr Vielfalt. Das Team berät euch gerne zur passenden Auswahl für eure Gruppengröße. Von herzhaft bis süß, die kulinarische Bandbreite lässt keine Wünsche offen. Gemeinsam plant ihr ein rundum stimmiges Menü.

Was passiert bei schlechtem Wetter?

Das SANDHAFEN Team beobachtet die Wetterlage laufend und informiert euch rechtzeitig. Sollte das Wetter nicht mitspielen, sucht ihr gemeinsam nach einem Ersatztermin. Ist das nicht möglich, erhaltet ihr den gezahlten Betrag vollständig zurück. Mit warmer Kleidung und Glühwein steht dem Winterspaß aber meist nichts im Weg, maritimes Flair inklusive!

Wie groß sollte eure Gruppe sein?

Die Mindestgruppengröße beträgt zehn Personen. Größere Gruppen ab 40 Personen werden in mehrere Startzeiten aufgeteilt. Eine maximale Gruppengröße gibt es nicht, auch für große Teams findet das SANDHAFEN Team Lösungen. Individuelle Anpassungen sind jederzeit möglich, fragt einfach nach.

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